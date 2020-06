Angustia en los gimnasios tras el revés de Provincia: "Ya estamos fundidos, no hay vuelta atrás"

Representantes de la Cámara Marplatense de Gimnasios lamentaron que el gobernador Axel Kicillof haya rechazado la posibilidad de reapertura del sector de manera excepcional durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por la pandemia del coronavirus e insistieron en que los atraviesa una crisis económica tan profunda que "ya no tiene vuelta atrás".

"Esto es como empezar de cero porque para que la ciudad esté 21 días sin contagios y pase a la fase 5 quizás tengamos que esperar un mes y si llegamos al día 19 y hay un contagio otra vez hay que empezar de nuevo. Nosotros no podemos esperar más", planteó Ariel Caltabiano, responsable de Squat Gym.

A su vez, el referente del sector cuestionó que a los gimnasios se les prohíba abrir parcialmente cuando "Mar del Plata está operativa en un 80 por ciento". "Se ve mucha gente circulando por la ciudad y la verdad qué no se entiende el criterio para que nos impidan trabajar. No somos un lugar donde solamente se aglutinan personas", señaló, y remarcó: "Queremos que nos saquen de la 'zona de entretenimiento': nosotros damos salud".

Ante la imposibilidad de reabrir, el integrante de la cámara local también criticó que desde el Gobierno no se genere un "plan para evitar que la caída sea menos destructiva". "Cada día que pasa es pensar si vuelvo a abrir o no, y cada día que me levanto tengo más probabilidad de no volver abrir", graficó.

"Esto no pasa sólo por lo económico, sino por la voluntad, porque yo construyo todo pero todos estos meses que estoy cerrado no me lo devuelve nadie", fundamentó Caltabiano, quien aseguró: "Ya estamos fundidos, acá no hay vuelta atrás. Esta situación es terrible".

En declaraciones a 0223, el representante de la entidad reconoció que la Municipalidad "atiende el teléfono todos los días" y que se buscan gestionar algunos paliativos a través de créditos y otros beneficios fiscales e impositivos pero dijo que no hay soluciones de fondo.

"La verdad que llega un momento en el que no entendés nada: sinceramente no sabemos cómo podemos solventar una infraestructura estando 100 días sin trabajar. Hay días en los que me levanto destruido, sin saber qué hacer", confesó, y aclaró: "Nada más pedimos ayuda para que, por lo menos, nos dejen seguir trabajando".

Caltabiano aseguró que el sector "está metido en la agenda de todo Mar del Plata" al referir a los esfuerzos y las conversaciones que mantienen con funcionarios y dirigentes en pos de materializar la reapertura, y adelantó que persistirán las protestas en las puertas del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) para que el reclamo sea cada vez más visible.