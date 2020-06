Gimnasios volvieron a pedir respuestas a Montenegro: "Es una película de terror no trabajar hace 4 meses"

"Nos escuchan pero nos sentimos desamparados porque seguimos sin ninguna respuesta concreta". La sentencia resume la sensación que quedó en los representantes de la Cámara de Gimnasios de Mar del Plata después del encuentro virtual que mantuvieron en la tarde de este martes con el intendente Guillermo Montenegro para insistir, una vez más, con la necesidad de reapertura en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por la pandemia del coronavirus.

"Nada de lo que se habló es algo nuevo. Ellos conocen perfectamente el problema. También es cierto que desde el plano local no se puede avanzar mucho si antes no hay avances a nivel nacional y provincial. Eso está clarísimo. Pero siempre está la posición del Municipio de que por más que ellos quieran no pueden, y realmente no sabés hasta donde se puede avanzar en todo esto", planteó Mauro Perrota, uno de los integrantes de la entidad que participó de la reunión que se desarrolló por la plataforma Zoom.

El dueño de Red Line Gym lamentó que "no haya una respuesta concreta en ningún plano" y aseguró que la situación del sector se "complica cada vez más" ante las deudas que se acumulan por la imposibilidad de afrontar los impuestos que llegan mes a mes. "Esto se soluciona volviendo a la actividad. No hay otra", remarcó, en declaraciones a 0223.

El referente de la cámara local confesó sentir una "amargura terrible" por tener que sobrellevar una crisis que pone "en jaque tu proyecto de vida". "Ya estamos en el cuarto mes sin actividad. Y nosotros, incluso, antes de que se dictara la cuarentena ya habíamos dejado de trabajar. La verdad que esto es terrorífico; es una película de terror", graficó.

Más allá del apoyo del Municipio al reclamo, Perrota confió también que el intendente junto a su secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Muro, se comprometió en la reunión a analizar la posibilidad de que los locales del sector puedan acceder a algún beneficio en cuanto al pago de tasas. "Nos dijo que iba a ver de reducirlas o anularlas en algunos casos. Pero el problema es que las tasas tampoco repercuten en un impacto tan grande para nosotros, a excepción de los natatorios por Obras Sanitarias", indicó.

El 8 de junio, el intendente elevó a la Provincia el protocolo para que puedan reabrir los gimnasios. Sin embargo, el anuncio del gobernador Axel Kicillof de la cuarentena administrada por "fases" dio marcha atrás a distintas posibilidades de flexibilización que ya se barajaban en la ciudad y crece la tensión en distintos sectores por la necesidad de volver a reabrir para poder trabajar.