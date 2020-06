Cerró un restaurante y desapareció el empleador: trabajadores se consideran despedidos

Unos 20 trabajadores que se desempeñaban en las dos sucursales de la cadena de comidas Wok, se declararon “autodespedidos” ante la falta del pago de salarios por parte de su empleador y la total falta de comunicación desde que comenzó la pandemia.

“Desde que comenzó todo esto del coronavirus, intentamos comunicarnos con los dueños, pero estos desaparecieron. Incluso también en una sucursal de Bahía Blanca, donde sabemos que reside uno de los empresarios. La verdad, es que históricamente tuvimos problemas con este empleador en el pago de salarios y aportes a la obra social, cuya deuda es grandísima”, aseguró en diálogo con 0223, Nancy Todoroff, secretaria general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) Mar del Plata.

Ante este marco, la dirigente gastronómica explicó que “desde el inicio de la pandemia, los trabajadores solo han cobrado el 50% del salario por la ayuda del gobierno. El empleador nunca pagó el 25% que le correspondía”, señaló.

“Los hemos citado a los empleadores a través del Ministerio y nunca respondieron nada. Así que hemos mandado los telegramas donde los empleados se declaran autodespedidos. Al ser los shoppings –Los Gallegos y Paseo Aldrey- solidariamente responsables, deberán hacerse cargo de las indemnizaciones, en caso de no haber respuesta de los dueños”, enfatizó.

Por último, Todoroff consideró que la situación en Mar del Plata “es insostenible” con muchos locales cuyo futuro pende de un hilo.

“Nos enteramos que por más que la ciudad entre en fase 5, no van a habilitar a los shoppings. Si esto es así, va a quedar un tendal. Los negocios grandes tienen un poco de espalda pero los chicos no. Es una situación terrible y lamentablemente no tenemos muchas herramientas para estar junto a los trabajadores”, lamentó la dirigente.