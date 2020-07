Montenegró habilitó las nuevas actividades productivas y deportivas

A partir de la recomendación de la Comisión de reactivación económica del Concejo Deliberante, el intendente Guillermo Montenegro finalente aprobó este miércoles por la tarde a través de un decreto la continuidad de la apertura de las cafeterías, la extensión del horario por una hora más hasta las 19, y la pesca deportiva, entre otras.

La Comisión de Reactivación Económica integrada por concejales y representantes del Ejecutivo Municipal había mantenido una nueva reunión en las últimas horas donde se evaluó el desarrollo de la primera semana de apertura de las cafeterías y se resolvió continuar con habilitación, al tiempo que se extendió el horario de 7 a 19, una hora más de la prevista anteriormente.

Además, entre las actividades recomendadas por dicha comisión, el intendente decidió permitir la pesca deportiva que podrá desarrollarse de lunes a domingo en horario diurno, y durante los mismos días podrá continuar la pesca con fines de consumo o venta, tal como anticipó 0223.

También se aprobó en horario de comercios no esenciales otras actividades como: Tiro, Futgolf, Buceo, Tiro con arco, Nado en aguas abiertas, Parapente, Aeromodelismo, Actividad de pesca y remo en Laguna de los Padres (no se permiten actividades recreativas, paseos, picnics, etc.); Pádel, Pelota Paleta, Bádminton, Tenis modalidad dobles (estas actividades se permiten fuera del horario diurno con luz artificial); podólogos; y acupuntura, Reflexología, Reiki y similares.