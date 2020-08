Hay 9 protocolos homologados por el Gobierno para aplicar en la temporada

La secretaria de Promoción Turística del Ministerio de Turismo y Deportes, Yanina Martínez, confirmó este miércoles que ya hay nueve protocolos homologados "para ser aplicados en todo el territorio nacional" en la temporada de verano, que fue ratificada por el organismo nacional.



"Desde el Gobierno ratificamos que estamos trabajando para que haya temporada y por eso venimos con los protocolos que vamos elaborando, y que ya tenemos nueve a través del Instituto de Calidad Turística (ICTA), homologados para todo el territorio nacional", dijo en declaraciones a radio Continental.

La funcionaria aclaró que estos protocolos tienen en cuenta la especificidad de cada una de las localidades, "porque no es lo mismo un turismo en playa que un turismo en montaña, entonces todas esas cuestiones van a tener en cuenta la jurisdicción que van a completar los protocolos que son generales".



Estos protocolos tienen las medidas "que se otorgan para que tanto la gastronomía, las agencias de viajes, el enoturismo, el turismo rural, los guías y hoteles, entre otros, estén capacitados en biodiversidad", agregó.

Consultada respecto de un ejemplo particular como es el de la playa Bristol, en Mar del Plata, Martínez enfatizó que en casos como ese "los protocolos tienen que ser muy eficaces, y son los municipios los que van a tener que estar controlando esta situación".

"Esto va a estar muy articulado entre nación, provincia y municipios, porque es la única manera en que no se desmadre y la única manera de ir conteniendo e incentivando desde el ministerio para no generar conglomerados", añadió.



En ese sentido, destacó que desde el organismo "estamos promocionando destinos que no están posicionados para no ir siempre al mismo lugar, que es posible por la diversidad que hay en el país en materia de destinos, con una costa muy extensa que nos permite ir a distintos lugares con mar".



"El país es enorme, con lugares maravillosos e increíbles, y hay un proyecto que se ha presentado, a punto de ser aprobado en el congreso, para un sistema de preventa, que posibilita promocionar destinos también emergentes", precisó, según lo consginado por Télam.

La funcionaria nacional aseguró que si el plan, que consiste en otorgar un crédito del 50% del gasto que se haya efectuado en compras anteriores al 31 de diciembre para utilizarlo en 2021, "si no sale en el Congreso, lo hará por resolución, porque es una decisión del ministro", Matías Lammens.



Por otra parte, apeló a la "cautela y la responsabilidad individual" en la temporada donde "cada turista adquiera ese rol de cuidarse y cuidar al otro, que es una cadena enorme en el sector turístico".



"Muchas familias viven del turismo, y hay municipios que viven pura y exclusivamente de la actividad, por eso hay que apelar a que los turistas y la comunidad se preparen y no se relaje en cuanto a las medidas de seguridad", añadió.