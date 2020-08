Coronavirus en Lobería: “Hoy el Amba nuestro es Mar del Plata”

En paralelo al aviso emitido desde la municipalidad de Necochea para aquellas personas que quieran ingresar al distrito desde Mar del Plata, el intendente de otro partido lindante, Lobería, anunció nuevas medidas en su comuna al determinarse a General Pueyrredon como zona de transmisión comunitaria de coronavirus.

El jefe comunal Juan José Fioramonti, acompañado por el Secretario de Salud y Desarrollo Social Francesco Fioramonti, confirmó que quienes lleguen a Lobería desde Mar del Plata deberán realizar un aislamiento preventivo y obligatorio por 14 días.

Asimismo, el titular del Ejecutivo loberense también detalló que para trasladarse desde Lobería hacia Mar del Plata se deberá dar aviso previamente al 0800-999-5623 y, al regresar, también cumplir con el citado aislamiento de dos semanas.

Según anunció la comuna, estas medidas han sido coordinadas con autoridades de Región Sanitaria VIII, a partir de la situación epidemiológica actual en la región, donde el coronavirus ha tenido un despliegue como nunca en más de cinco meses.

“Mar del Plata, que ha pasado a fase 3 por transmisión comunitaria, enciende la alerta. Estas no son medidas al azar. Son producto de acordar con las autoridades sanitarias de la región y la provincia, porque uno lleva en estas decisiones una responsabilidad que es cuidar a los vecinos”, expresó Fioramonti.

“Lo que me desvela es cuidarlos, acompañarlos, no tener que lamentar el dolor que puede generar la presencia del virus en una familia. Para mí es difícil, pero es la única forma. Soy el primero que debe dar el ejemplo, también tengo mis hijos con los que hace 6 meses que no me encuentro, es una responsabilidad ciudadana”, agregó el jefe comunal.

Por su parte, el Secretario de Salud graficó: “El país, la provincia y la región están en una curva de ascenso. Estábamos muy atentos a lo que pasara en Mar del Plata. El virus se mueve desde donde hay mayor densidad poblacional hacia donde hay menor densidad poblacional”, expresó.

En esa línea, el funcionario sentenció: “Hoy, el AMBA nuestro es Mar del Plata y en esa ciudad el virus está circulando de una manera importante, con una frecuencia importante y con gran velocidad de contagio que genera mayor riesgo en la región”.

Finalmente, Fioramonti reconoció: “El virus en nuestra ciudad ya está. No tenemos un grado de circulación lo suficientemente importante como para decir que tenemos circulación comunitaria, pero sí tenemos personas sin síntomas que pueden estar portando este virus”.

Desde el inicio de la pandemia en Lobería se han detectado 16 casos de coronavirus, de los cuales 3 están activos y los otros 13 se recuperaron.