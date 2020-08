Desempleo en la pandemia: "Seguro habrá una caída muy fuerte pero con un rebote"

La Ministra de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec, reconoció que la pandemia del coronavirus provocará en el mediano plazo una caída profunda del desempleo pero al mismo tiempo confió en que habrá un "rebote" que permitirá una recuperación no tan paulatina para las empresas.

"Va a ser difícil medir el desempleo porque vamos a tener números que aumenten pero al mismo tiempo van a ser engañosos porque obviamente hay un montón de gente que no puede salir a buscar trabajo en este momento. Entonces, va a haber un montón de desempleados nuevos y un montón de inactivos nuevos", consideró la funcionaria, en una primera instancia.

En declaraciones a 0223 Radio, Ruiz Malec comparó las urgencias que impone la emergencia sanitaria con la otrora administración de Mauricio Macri y trazó diferencias ya que remarcó que en el contexto actual la demanda está contenida "pero está" a diferencia de lo que sucedía en años anteriores por "los altos costos y la falta de mercado interno".

"Hoy el problema pasa porque la demanda no puede circular, no puede caminar ni ir a comprar. Pero los que logren resistir van a poder ir vendiendo nuevo una vez que esto se pueda superar. Seguro vamos a haber una caída muy fuerte pero con un rebote. El problema más importante es lo que no sobrevivan la pandemia en términos económicos", analizó.

La funcionaria resaltó el trabajo en conjunto que hubo con el Gobierno nacional para brindar auxilio económico financiero a las firmas grandes y pequeñas y aseguró que "no se tuvo miedo en invertir para que las empresas no cierren". "Se hizo un uso óptimo de los recursos, se puso mucho dinero por parte de Nación y nosotros, en Provincia, en la primera etapa de la pandemia derivamos recursos para reforzar el sistema sanitario y asistir financieramanete a los municipios", explicó.

"Ahora en esta siguiente esta etapa estamos invirtiendo recursos en algunos sectores productivos, como el Preservar Trabajo, pero no estamos teniendo un buen acompañamiento de la oposición que bloqueó un pedido del Ejecutivo para refinanciar su deuda y tomar otra deuda con organismos para poder hacer obras y tener un alivio. La idea era financiarse de nuevo para no tener que pedirle la deuda a los municipios por la plata que se prestó antes pero inexplicablemente pusieron trabas. Ahora estamos mucho más ajustados con lo que pensábamos hacer", cuestionó, por otra parte.

Ruiz Malec insistió en que hay diferentes empresas que "ya se veían golpeadas por dos o tres años de recesión" sumado a los abruptos aumentos de tarifas en los servicios públicos que se aplicaron durante 2016. "Muchos tuvieron un combo perfecto para la decadencia y van a estar en problemas pero porque ya los tenían incluso antes de la pandemia", aclaró.

La ministra de Axel Kicillof dijo que se promovió un "paquete de medidas no menor" a nivel de beneficios impositivos pero consideró que "la crisis es muy grande" para poder atender toda la demanda del sector empresario. "El ATP llegó a cubrir la mitad de las empresas de la provincia, sumado a que otras pudieron seguir funcionando, y por supuesto que hay un universo de empresas con muchas dificultades para preservar las fuentes de trabajo y nuestro objetivo es que no cierren porque generalmente después es muy difícil recuperar esos puestos", indicó.

"Queremos ordenar la oferta turística y cultural"

Al poner el foco en Mar del Plata y la región, la funcionaria del gabinete bonaerense dijo que uno de las principales apuestas para por regularizar la oferta que hay dentro del sector de la industria turística y cultural.

En este sentido, Ruiz Malec hizo referencia al fondo especial de 300 millones de pesos que se destinó con el ministro de Producción Augusto Costa para reactivar ambas actividades.

"Queremos ordenar un poco la oferta de turismo y cultural porque hay mucha oferta que está en la informalidad, que está en una situación precaria en cuanto a habilitaciones, y buscamos tener un registro donde los intendentes anoten sus instituciones públicas o privadas. A partir de eso y del cupo mínimo que se establezca, vamos transferir un monto al intendente para distribuirlo entre los emprendimientos que estén anotados", planteó.

La funcionaria dijo que "la idea es usar los fondos para empezar a adaptar las actividades de manera que sabemos que la apertura no va a ser de un día para el otro". "Todo va siendo progresivo, y con el turismo va a suceder algo parecido y lo mismo con la cultura porque no se va a poder volver a funcionar como era hasta el 19 de marzo", reconoció.

Respecto de los pedidos insistentes pedidos de financiación de empresarios hoteleros y otras actividades afines, Ruiz Malec garantizó que se trabaja en la generación de complementos de asistencia pero al mismo tiempo reconoció que es "muy difícil" reemplazar la actividad del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), que repercute directamente en el circuito comercial de la ciudad y la región.

"Parte de la crisis grande que tenemos tiene que ver con el que Amba está cerrado por la concentra y ahí se concentra casi un tercio de la población del país. Y por eso también hay empresas en provincias que prácticamente no tuvieron casos y están funcionando normalmente pero igual te dicen que hay una caída enorme de ventas y es porque está el Amba cerrado", señaló.

Frente a ello, la ministra provincial también apoyó la posibilidad de impulsar un mayor turismo intraprovincial y entre provinciales: "Hay que pensar complementos pero va ser difícil reemplazar un tercio del país con el resto. Ojalá podamos impulsar también el turismo intraprovincial sino también atraer personas de provincias que habitualmente no vienen".