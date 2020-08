Familiares de Brandon Romero reclamaron Justicia frente al Municipio: "A mi hijo lo fusilaron"

Al cumplirse un mes de la muerte de Brandon Romero, familiares y allegados del adolescente se concentraron frente al Municipio para pedir justicia por lo que consideran que fue un fusilamiento.

Si bien las primeras versiones indicaban que Romero había intentado asaltar a un policía y, por eso éste le efectuó tres disparos, haciendo que el menos caiga al piso y en consecuencia un auto lo atropelló. Pero, los familiares aseguran que el joven falleció a causa de un balazo en la nuca, con el que el efectivo policial remató a Romero.

"Mi hijo fue fusilado por este policía. A mi hijo le dieron siete balazos. Le dieron primero dos tiros en el talón y lo dejaron de rodillas y le siguieron disparando y, para tapar el disparo en la nuca lo atropellaron”, relató Romina, madre del joven.

En este sentido, la mujer señaló que Romero tenía 18 años y “trabajaba todo el día. No tenía antecedentes, no robaba, no estaba en el momento equivocado con las personas equivocadas como dijeron”. afirmó, en declaraciones a 0223.

En este sentido, la mujer reiteró que su hijo iba en moto con otro joven que es el único testigo presencial del hecho pero que no está habilitado para declarar ante la Justicia porque quedó imputado en la causa.

Por último, la mujer cuestionó el desempeño del Fiscal Alejandro Pellegrinelli en la investigación. "Nos dijo que están recabando pruebas, mi marido fue al lugar donde mataron a Brandon y encontró las vainas en el suelo. Nos dice que nos está cuidando...", concluyó