"No culpable": el veredicto del jurado sobre el policía Bogado por el homicidio de Brandon Romero

Un jurado popular de Mar del Plata dictó este viernes por la tarde un veredicto de no culpabilidad para el policía Pedro Árcangel Bogado por el homicidio de Brandon Romero, quien recibió siete impactos de bala el 5 de julio del 2020 cuando se encontraba a la altura del kilómetro 6 de la Ruta 226.

La sentencia se conoció hace instantes, después de la deliberación sobre el caso que hicieron durante casi dos horas los 12 jurados titulares en el marco del debate oral y público que se desarrolló en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 y que fue presidido por el juez Juan Manuel Sueyro. La medida, que no contempla la posibilidad de ser apelada, fue anunciada pasadas las 20.30 de este viernes y rápidamente Bogado, que estuvo en el lugar durante todo el día, se retiró de la sala de audiencias.

Una vez afuera de la sede judicial, los familiares y amigos de Brandon expresaron su repudio a la decisión del jurado y se vivieron momentos de tensión. Incluso, Romina, la mamá del joven, se desmayó en la calle y debió ser asistida por una ambulancia. En el lugar hay además integrantes de distintas organizaciones sociales y un importante cordón policial.

Bogado encontró un veredicto que lo benefició. Foto: archivo 0223.

Brandon Romero tenía 18 años y trabajaba en una panadería. En la mañana del 5 de julio de 2020, circulaba en una moto por la ruta 226 cuando recibió varios disparos por parte del efectivo, quien, tal como sostuvo en el juicio, dijo haber sufrido un intento de robo por parte de otra moto que acompañaba a la víctima.

Qué se le escuchó decir al asesino durante el juicio

El debate comenzó el martes y al día siguiente César Sivo, el abogado de la familia de Romero, expuso tres audios de WhatsApp que Bogado le envió a conocidos el día siguiente al crimen. “No es que no me afectó, que soy de hierro, que soy una persona que no tengo sentimientos o que soy un robocop”, se le escucha decir en un principio, y concluye: ““Lo importante es que esa rata no le va a robar más a nadie. Eso es lo más valioso. No sé si me ganaré el cielo, pero disfrutaré el infierno lleno de trolas y joda”.

El jueves por la mañana fue el turno de escuchar los audios que presentó Martín Bernat, al abogado defensor del policía. En este caso, se revelaron las primeras comunicaciones con el 911, en los instantes posteriores al hecho, y allí Bogado siempre sostuvo que había sido víctima de un intento de robo, que le llegaron a apuntar con una pistola y que él, entonces, respondió con disparos para defenderse. “Le disparé y no se mueve, seguramente lo debo haber matado”, le explicó a la operadora de la Central de Emergencias.

Brandon tenía 18 años y trabajaba como panadero.

Los gritos de Bogado se escuchan al minuto y medio del llamado intenta parar a un auto para saber exactamente dónde se encontraba y se exalta porque el vehículo decide seguir su marcha y arrolla a Romero, que ya estaba tendido en el suelo: “No, no, no, no, lo pasaron por arriba al cuerpo, no para nadie acá, lo pasaron por arriba al chico este”.

Y por la tarde, el efectivo de la Bonaerense declaró durante casi tres horas ante el jurado. “Un policía muerto le sirve a todo el mundo, pero un Policía vivo sirve para juzgarlo. A mi me están juzgando por estar vivo. Yo no puedo saber qué pretenden de mi ¿que esté muerto? Si pretendían eso, que este muerto, me hubiese encantado cambiar de lugar. Si yo hubiese estado muerto nadie hubiese buscado a los que me mataron”, fue una de las sentencias más fuertes de su intervención.

Este viernes, antes de conocer el veredicto que lo condenó, Bogado también dio unas últimas palabras: "Yo nunca oculté nada, dije la verdad y confío en ustedes (en referencia a los integrantes del jurado)”.

NOTICIA EN DESARROLLO.-