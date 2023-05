"Nunca oculté nada, dije la verdad y confío en ustedes”: así fueron las últimas palabras del policía Bogado

Con una demora de una hora a partir de resolver réplicas e incidencias que dejaron los alegatos de las partes, el juicio por el homicidio de Brandon Romero entró en su parte final con las palabras finales del imputado, el policía Pedro Árcangel Bogado. "Yo nunca oculté nada, dije la verdad y confío en ustedes. Nada más", fueron los conceptos que le dijo a los doce jurados titulares y los cuatro suplentes.

A continuación, las partes se retiraron para delinear las instrucciones finales que el juez Juan Manuel Sueyro le dará a los jurados –solamente a los titulares- las instrucciones para que se retiren a deliberar y definir si el imputado es culpable o no culpable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. También explicará las alternativas existentes y que podrán debatir entre ellos.

Por su parte, el abogado Martín Bernat en el alegato de la defensa sostuvo que quedaron en claro, con pruebas, cuatro cuestiones: la existencia de un robo, el intento de escape de Bogado , su posterior intención de esconderse cuando volvieron a buscarlo y que la única herramienta que le quedó era defenderse.

El profesional dijo que la querella no logró acreditar ninguna de las cosas que prometieron demostrar en la apertura del debate. “No pudieron probar que fueron dos hechos distintos ni que hubo un fusilamiento y nosotros acreditamos a partir de la declaración de Farias que eran cinco personas con intenciones de robar, que estaban armadas y que existieron al menos tres disparos previos”, señaló.

Por su parte el abogado Agustín Robbio desacreditó la idea de “violencia institucional” que planteo la querella y sostuvo que no hay lógica en ese planteo. “No está probado que Romero se arrodilló, no hay ahumamiento ni quemadura en el cuerpo si hubiera sido a poca distancia, no hay un solo tiro en la espalda, no lo ejecutó”, sostuvo.