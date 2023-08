Mar del Plata también marchó contra el gatillo fácil: “Lo que hacen con los pibes es un asesinato”

La familia de Brandon Romero, el chico asesinado a balazos por el policía Pedro Arcángel Bogado que finalmente terminó sobreseído por un jurado popular, encabezó este viernes la marcha contra el gatillo fácil que incluye, además de la movilización por las calles del centro de la ciudad, la lectura de un documento en las puertas del palacio de Tribunales.

En diálogo con 0223, Romina Vergara, la madre del joven panadero, explicó que la movilización tendrá un alto frente a la comisaría del Casino y desde allí continuará por calle Buenos Aires su camino hasta Tribunales. “Lo que hacen los milicos con los pibes no tiene nombre. Antes lo hacían escondidos, ahora no les importa si hay una cámara filmándolos”, denunció la mujer. En esta línea, agregó “Te matan y no les importa si va a haber una cámara”, sostuvo.

El lema de esta edición de la marcha es “No es violencia institucional, es represión estatal”

La movilización contra el Gatillo Fácil es organizada desde hace nueve años por Correpi. En esta oportunidad se materializará a nivel nacional el 28 de agosto, pero en la ciudad decidieron adelantar la fecha de convocatoria. El lema de esta edición es “No es violencia institucional, es represión estatal” y desde Correpi estiman que se registra un asesinato a manos de las fuerzas de seguridad cada 18 horas a nivel nacional.

Romero tenía 18 años y trabajaba en una panadería. En la mañana del 5 de julio de 2020, circulaba en una moto junto a un joven con antecedentes penales por el kilómetro 6 de la ruta 226 cuando recibió varios disparos por parte del policía Bogado, quien, tal como ratificó en las audiencias de debate del juicio al que fue sometido, justificó su ataque al acusar un intento de robo por parte de otra moto que acompañaba a la víctima.

En mayo de este año, un jurado popular dictó un veredicto de no culpabilidad que benefició al agente policial. El jurado se inclinó por eximir de toda responsabilidad penal al hombre de la Policía Bonaernse al entender que actuó bajo legítima defensa, un encuadre que sostuvo su defensa desde un primer momento. Las otras dos imputaciones posibles que se barajaron en el juicio consistían en el homicidio agravado por el uso de arma de fuego - la calificación más grave que planteó el particular damnificado - y el homicidio con exceso de legítima defensa.