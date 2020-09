Denuncian que también espiaron a familiares de tripulantes del buque Rigel

No solo fueron los familiares de las víctimas del ARA San Juan: la denuncia por espionaje que hizo este martes la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, asegura que también fueron blanco de este accionar ilegal las familias de los tripulantes del Rigel, el buque marplatense que naufragó en las aguas del Océano Atlántico el pasado 9 de junio de 2018.

En el texto de la presentación judicial, la funcionaria reveló que "se hallaron documentos e informes confeccionados entre 2018 y 2019 que reflejan las tareas de vigilancia y seguimiento sobre el colectivo de los familiares de las víctimas del ARA San Juan y el buque Rigel".

El material fue hallado en soportes digitales encontrados en la Delegación Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia y analizados con motivo de un requerimiento judicial realizado por Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, en el marco de otra causa

“El material acompañado demuestra que la Agencia Federal de Inteligencia hizo inteligencia sobre familiares, amigos y allegados de los tripulantes del ARA San Juan, y ello por el solo hecho de pertenecer al colectivo de familiares de las víctimas del hundimiento”, agrega el escrito.

La titular de la AFI indicó en la denuncia que “queda claro que los familiares de las víctimas no pertenecen a grupos terroristas y/o de criminalidad organizada, y menos aún que las tareas de inteligencia llevadas a cabo cuentan con algún tipo de venia jurisdiccional. Más aún, la Agencia no tenía –y menos aún hoy tiene- competencias para realizar este tipo de tareas”.

En la presentación judicial -realizada ante la Fiscalía Federal Nº 2 de Mar del Plata-, se solicita la citación a indagatoria del jefe de la Delegación Mar del Plata de entonces; del ex director de Reunión Interior; de la ex subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani; del ex director general del organismo, Gustavo Arribas, y del ex presidente de la Nación “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política Política de Inteligencia Nacional (art. 12, ley 25.520)”.

Durante el Gobierno de Mauricio Macri, los familiares protagonizaron numerosas manifestaciones para que autorizaron el descenso de los buzos que permitiera rescatar los cuerpos de la embarcación hundida. Recién con el cambio de gestión y la llegada de Agustín Rossi al Ministerio de Defensa obtuvieron la promesa de que se harían gestiones para cumplir con el pedido.

El buque Rigel zarpó el 5 de junio de 2018 del Puerto local rumbo al sur para abocarse a la pesca de langostinos y el último contacto que tuvo con las autoridades fue alrededor de las 23 del viernes 8 de junio. Iba a la búsqueda del langostino que por esa época abunda en las costas de Chubut y cuyo valor de venta es mayor al de cualquier otro marisco.

El sábado 9 de junio fue hallado un cuerpo en la zona donde se buscaba al pesquero y finalmente se confirmó que era el de Salvador Taliercio, capitán de la embarcación. Pero el pesquero tenía otros 8 tripulantes a bordo: el segundo patrón Rodrigo Sanita, el jefe de máquinas Néstor Rodríguez, el auxiliar de máquinas Cristian Maximiliano Osorio y los marineros Amadeo Jonatan, Nahuel Navarrete, Carlos Daniel Rodríguez, Pedro Mierez y Rodrigo Blanco.