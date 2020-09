Rossi, sobre el espionaje a familiares del ARA San Juan: "Es una vergüenza más de la AFI macrista"

Después de que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) revelera maniobras de espionaje ilegal contra familiares del submarino ARA San Juan y el buque Rigel, el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, calificó el hecho como "ilegal e inhumano" que representa "una vergüenza más" del organismo de inteligencia durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.

"Cuando tenían que poner toda la energía y los recursos en buscar al submarino ARA San Juan y contener a las familias de los tripulantes se dedicaron a espiarlas. Ilegal e inhumano. Una vergüenza más de la AFI macrista", apuntó el funcionario a través de su cuenta de Twitter.

Además, en declaraciones al canal de noticias C5N, Rossi sostuvo que "la AFI macrista ya tiene antecedentes de calificarla como vergonzosa pero esto traspasa todos los límites". "Entiendo que fue durante los primeros meses del 2018 y era un momento en que toda la sociedad estaba conmovida por el hecho de la desaparición del ARA San Juan. Me parece que es de una gravedad institucional inusitada, y sobre todo muestra el grado de perversidad y falta de humanidad de un Gobierno que hizo de la inteligencia cualquier cosa”, apuntó Rossi.

Bajo este razonamiento, el ministro de Defensa indicó que "seguramente la intención era parar la investigación, parar el descontento social que había para con el Gobierno, hasta la empatía que había sobre los familiares del conjunto de la población". "Era una situación incómoda del Gobierno que buscaba con esa operación de inteligencia seguramente deslegitimar la protesta”, enfatizó.

La denuncia fue presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, en el Fiscalía Federal Nº 2 de Mar del Plata a cargo de Daniel Adler, por acciones de espionaje ilegal contra familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan y el buque Rigel.

El material fue hallado en soportes digitales encontrados en la Delegación Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia y analizados con motivo de un requerimiento judicial realizado por Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, en el marco de otra causa.

Los informes, fechados entre enero y junio de 2018, muestran seguimientos sistemáticos y fotografías tomadas frente a la Base Naval de Mar del Plata o durante otras actividades realizadas, por ejemplo, en el Concejo Deliberante o en el monumento a San Martín, tanto de las columnas, como a referentes de los grupos de familiares.

En la presentación judicial se solicita la citación a indagatoria del jefe de la Delegación Mar del Plata de entonces; del ex director de Reunión Interior; de la ex subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani; del ex director general del organismo, Gustavo Arribas, y del ex presidente de la Nación “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política Política de Inteligencia Nacional (art. 12, ley 25.520)”.