Cierran más hoteles alojamiento y los que siguen en pie acusan una situación "insostenible"

Facturación cero. Así están los hoteles alojamiento desde el 18 de marzo y así seguirán, al menos por ahora, al no advertir respuestas del Gobierno de Guillermo Montenegro para que se habilite su funcionamiento con todos los cuidados que impone la pandemia del coronavirus.

Mientras tanto, la crisis que atraviesa a los albergues transitorios de Mar del Plata se traduce en más cierres y los que aún siguen en pie insisten con que la situación "ya es insostenible": es que tampoco reciben ayuda económica financiera y deben afrontar los pagos de todos los impuestos.

Jardines del Edén es uno de los hoteles que todavía lucha por una reapertura. Durante la pandemia, ofreció "turnos a futuro" para tratar de generar algún tipo de ingreso pero las cinco o cuatro personas que accedieron a la reserva ya pidieron el dinero de nuevo ante la incertidumbre del contexto.

"Nuestro establecimiento es muy grande y hay que mantenerlo para que no se caiga. Tenemos a alguien viviendo ahí para mantenerlo pero las facturas de luz y gas son altísimas. No las estamos pagando desde marzo y se pagarán el día que podamos abrir y estar en funcionamiento", graficó Estefanía Ramos, titular del albergue transitorio.

La responsable del hotel que está en Antártida Argentina al 4300 aseguró que el Municipio tampoco envió "alguna ayuda". "Sabemos que todos los rubros están igual que nosotros. La situación es muy grave e insostenible. Hay que buscar la forma de empezar a abrir la economía de Mar del Plata", sostuvo, en declaraciones a 0223 Radio.

La empresaria recordó que Jardines del Edén cuenta con alta tecnología y es "completamente inteligente", lo que permite evitar el contacto entre los clientes y los empleados. "Siempre intensificamos los trabajos de limpieza y desinfección. Es algo que tenemos incorporado desde siempre", aseveró.

"Hoy el Estado nos dice que le sigamos pagando a los empleados, que no haya despidos, y que siga pagando impuestos pero no puedo abrir mi negocio. No lo entiendo; que me expliquen cómo hacerlo. De esta forma, no se puede", apuntó Ramos.

Al mismo tiempo, y ante la continuidad de las restricciones en el marco de la cuarentena, la hotelera mostró preocupación por la aparición de lugares que ofrecen servicios en forma "clandestina" e implican un serio riesgo para la salud durante la pandemia.

"Los lugares clandestinos existen y funcionan y están funcionando sin protocolo y estaría bueno que aprueben un lugar como el nuestro, que es apto y que le da seguridad a la gente antes de que que haya otro tipo de espacios en donde no hay ninguna garantía ni recaudos necesarios", concluyó.