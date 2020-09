Como protesta, comerciantes textiles y de indumentaria dejan ingresar al local a sus clientes

La fase 3 restringió la venta de los comercios de indumentarias y textiles. debido a que no se permite la atención dentro de los locales. Atentos a esta problemática que se suma a los más de 60 días que no pudieron trabajar por el inicio de la pandemia, los comerciantes permitirán desde este martes el ingreso a los locales a la espera de una autorización por parte del Concejo Deliberante y del Intendente, que podría ser este jueves.

"La iniciativa surge de la mayoría de los comerciantes porque desde que retrocedimos a fase 3, la venta se redujo ostensiblemente. Buscamos que dejen entrar a la gente con todos los protocolos y cuidados que siempre hemos tenido. La venta desde atrás de un mostrador en la puerta, no sirve para nada. La gente tiene frío y se va", enfatizó a 0223, María Liberati, propietaria de un reconocido local de la calle Güemes.

En ese marco, la comerciante explicó que ante el impedimento a ingresar a los locales de indumentaria, "la gente no pueden comprar, porque no saben lo que hay y se junta más la gente en la puerta que adentro. Tranquilamente podrían entrar de a una o dos personas con todos los cuidados y sin embargo no lo podemos hacer. Da mucha indignación que en otras actividades se puede hacer y nosotros estamos atados de pies y manos", se quejó.

"Nuestra intención es hacer las cosas legalmente y sólo permitiremos que la gente entre de a una y con todos los cuidados. La parte sanitaria no estará afectada y no queremos pasar por encima de la salud. Personalmente creo que el virus llegó para quedarse un tiempo y es imposible que sigamos así. Tenemos que convivir con el virus y nadie lo quiere reconocer", concluyó.