Hoteleros aseguran que el nivel de reservas no supera el 40%. “Sabíamos que iba a ser una temporada floja”

Cuando desde el Ministerio de Turismo y Deportes confirmaron que la temporada de verano iba a ponerse en marcha, bajo estricitos protocolos, desde el sector hotelero celebraron la decisión y se ilusionaron con una periodo estival que les permita recuperarse tras una año en el que se habían visto afectados por la pandemia de coronavirus. Con la temporada en marcha, desde la Cámara de Empresarios hoteleros y Gastronómicos advierten que, por lo menos el mes de enero “viene muy flojo” y no cumple con las expectativas del sector.

“Enero viene muy flojo. Tenemos un nivel de reservas del 20 o 25% para los días de semana y los fines de semana puede llegar a alcanzar el 40%”, dijo a 0223 Radio el titular de la Cámara Eduardo Palena.

Según indicó el empresario, desde el sector esperaban que la temporada no sea buena, pero no imaginaron que en el mes mas fuerte del periodo estival estén manejando este número de reservas. “Sabíamos que la temporada no iba a ser buena, pero pensamos que iba a ser muy superior a lo que tenemos”, aseguró.

En esta línea planteó que, de mantenerse este nivel de reservas y, en caso que no reciban algún tipo de asistencia estatal, es posible que haya hoteles que cierren sus puertas debido a que no pueden enfrentar los gastos.

“Hoy con lo que estamos recaudando no llegamos a recuperar. Si no tenemos un ATP va a haber muchos colegas que van a tener que cerrar”, afirmó Palena tras resaltar que durante los nueve meses que el sector estuvo inactivo los empresarios dejaron de pagar “un montón de cosas” para poder hacer frente al pago de salarios “y no despedir a nadie”, dijo.

Por último, consultado sobre la restricción horaria, Palena afirmó que si bien en un principio había caído el número de reservas, en los últimos días la situación se revirtió aunque reconoció que “trabajar hasta la 1 de la mañana no es ideal”, dijo.