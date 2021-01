"Veía que mis amigos lloraban pero no entendía por qué": qué declaró Matías Montín a la fiscal Gómez

A pesar de su frágil cuadro de salud, Matías Montín declaró este viernes al mediodía ante la fiscal Andrea Gómez que quedó a cargo de la investigación por el brutal ataque a botellazos en el boliche Ananá: el joven reconoció que no recuerda haber recibido los golpes por parte del grupo de rosarinos pero sí dio detalles de los acontecimientos previos.

Fuentes judiciales consultadas por 0223 permitieron reconstruir parte de la declaración que dio el paciente, en donde apunta contra Matías Belloso, el jugador de Arsenal, por haberle dado una trompada a uno de sus amigos antes de que se desatara la disputa más álgida en el sector VIP del establecimiento nocturno de Playa Grande.

El joven, en este sentido, dijo que recuerda haber ido al baño - situado al lado de la barra del boliche - y que fue allí donde observó a uno de sus amigos con el labio lastimado por el golpe en la boca. "Matías en ese momento no sabía quién era y después, por los medios, reconoce que es el mismo jugador de Arsenal", explicaron las mismas fuentes.

A partir de esa situación, el paciente oriundo de la localidad de Moreno le dijo a la fiscal Gómez que decidió ir a buscarlo a Belloso para que "expliqué por qué le pegó una trompada y tratar de bajar los ánimos". Y los instantes posteriores a la salida del baño, que es cuando se produjo el ataque en la cabeza con las botellas de champagne por parte de Gustavo Galvano y Andrés Bracamonte, directamente no están en la memoria de Montín.

El otro momento que dijo recordar la víctima de la golpiza se ubica de nuevo en el baño de Ananá, donde estaba rodeado de amigos mientras era asistido por la enfermera contratada por el local nocutnro. "Yo veía que ellos lloraban y que estaban mal pero no entendía por qué. No sentí los golpes. De eso no me acuerdo", aseguró Montín.

Gabriel Galvano, Andrés Bracamonte y Matías Belloso son los tres acusados de la brutal golpiza. Los dos primeros jóvenes se encuentran en la Unidad Penal Nº44 de Batán, a disposición de la fiscal y a la espera de los nuevos avances en la investigación, mientras que Belloso está libre.

Andrea Gómez, la responsable de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº4, ya anticipó que mantendrá la carátula de acusación por el delito de "lesiones graves en ocasión de riña" a pesar del pedido que había hecho Ignacio Trimarco, el abogado de la familia de la víctima, para agravar la imputación a "tentativa de homicidio".

Por estas horas, la Justicia también analiza si acepta o rechaza el pedido de excarcelación que formuló Sergio Fernández, el defensor de Galvano y Bracamonte, para que continúen el proceso en libertad, al sostener que ambos no tienen antecedentes penales que pongan en duda su futura colaboración con la causa penal en curso.