Cómo será la recuperación de Matías Montín: "Tendrá que hacer la vida de un hombre de 80 años"

El alta clínica que recibió Matías Montín este martes después de nueve días de internación representa recién el primer paso de un complejo y largo tratamiento al que deberá someterse hasta poder recuperarse por completo del brutal ataque a botellazos que sufrió en el boliche Ananá.

Enrique, el padre del joven de 20 años, reveló que los médicos del Hospital Privado de la Comunidad (HPC) le sugirieron que su hijo realice en los próximos meses "la misma vida de un hombre de 80 años" para evitar riesgos que comprometan la evolución de su salud en el mediano plazo.

"Habrá cuidados extremos con un montón de cosas. Matías no puede tener emociones fuertes. Sabemos que el tratamiento que viene ahora es muy importante para su recuperación y no queremos que le queden secuelas de este ataque", explicó el papá, y ejemplificó al respecto: "No va a poder ver películas de terror ni jugar videojuegos o hacer algún deporte".

En base a los progresos que manifieste Matías, los médicos estiman que el tratamiento en cuestión podría extenderse entre seis meses y un año. "Yo c reo que en seis meses ya va a estar bien y haciendo una vida normal. Soy muy positivo en ese aspecto", confió Enrique.

El papá reconoció que en primera instancia su hijo "no tomó bien" todas las indicaciones exhaustivas en las que hicieron énfasis los médicos pero dijo que después pudo entender que "está vivo" a partir de la contención familiar. "La verdad que hace una semana no sabíamos si iba a poder caminar de nuevo, a abrir los ojos... no sabíamos salía de está. A Matías le hicimos comprender la gravedad de lo que vivió y de a poco lo asimiló", aseguró el hombre.

En declaraciones a Todo Noticias, Enrique Montín, quien todavía aguarda por obtener el alta médica del HPC para retornar a su casa en la localidad de Moreno con Matías y la familia, reconoció que "queda un trayecto largo" en la etapa de recuperación del paciente. "Van a ser meses difíciles porque lo vamos a tener que contener todo el tiempo", expresó.

Por estos días, y a pesar de haber abandonado recientemente el Hospital Privado de la Comunidad, Matías deberá permanecer en Mar del Plata para que los profesionales puedan continuar con diferentes controles que, según las conclusiones de los diagnósticos, habiliten la posibilidad de otorgar el alta definitiva.

La gravedad del cuadro de Matías está dada por el coágulo que se le formó en la cabeza producto del ataque con botellas de champagne que había sufrido en el boliche de Playa Grande por parte de Gabriel Galvano, Andrés Bracamonte y Matías Belloso, quienes están imputados pero en libertad.

Este lunes, el joven compartió un video en el que mostró su indignación por la decisión de la Justicia de excarcelar a Galvano y Bracamonte, los principales acusados. "Es injusto que yo esté acá y ellos gozando en una pileta", apuntó desde la cama donde se encontraba internado hasta este martes.

La causa que investiga el salvaje ataque es llevada adelante por Andrea Gómez, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº4, y está caratulada por el delito de "lesiones graves", pese a que Ignacio Trimarco, el abogado de la familia de la víctima, había pedido que se agrave la acusación por "homicidio en grado de tentativa".