Comerciantes marplatenses advierten que no resisten "ningún otro cierre" y piden "cuidar" la temporada

La Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip) de Mar del Plata anticipó este martes su rechazo a la posibilidad de avanzar con el cierre de locales por el aumento de casos de coronavirus que se profundizó en el comienzo de la temporada y consideró que una medida de estas características se traduciría en la "destrucción" de diferentes establecimientos en la ciudad.

"El cierre de las actividades en pleno inicio de la temporada de verano significaría la destrucción de las pymes locales y de los pequeños comercios que desde el inicio de la pandemia vienen haciendo un sobreesfuerzo por mantener sus persianas altas y los puestos de trabajo", advirtieron, en primera instancia, en un comunicado que difundieron luego de la conferencia que encabezó el gobernador Axel Kicillof en la que finalmente no se anunció un "toque de queda sanitario", tal como sugerían distintas fuentes del Gobierno.

La entidad que dirige Raúl Lamacchia aseguró que los comerciantes marplatenses dan cumplimiento a los protocolos sanitarios y, frente a ello, consideró que "sería realmente injusto que quienes cumplen con los protocolos, cuidan a la comunidad y trabajan con el compromiso y la responsabilidad de proteger al otro sean los primeros damnificados ante la irresponsabilidad social y la falta de control”.

"Son muchas las personas que necesitan de la temporada para vivir y que han invertido hasta sus últimos ahorros. No son ellos quienes le han perdido el respeto a las medidas sanitarias sino que los responsables son aquellos a quienes realmente no les interesa el prójimo y que una restricción les significa menos diversión pero no menos pan para su mesa", apuntaron.

La Ucip sostuvo, en sintonía con los planteos de las autoridades nacionales, provinciales y municipales, que el "foco" de los contagios se da en "las reuniones sociales; la aglomeración de gente en espacios públicos; las fiestas clandestinas; y en el poco control sobre el distanciamiento social, el uso del barbijo y el alcohol sanitizante".

La institución pidió que no se restrinja el derecho al trabajo en plena temporada al tener en cuenta que, a lo largo del 2020, la caída de ventas se sostuvo alcanzo en abril un récord del 85 por ciento. "Hay una situación crítica en muchos comerciantes de la ciudad", señalaron.

Si bien no hubo anuncio de mayores restricciones en la conferencia de este mediodía en la localidad de San Bernardo, el gobernador Kicillof adelantó que la próxima semana se evaluará en conjunto con la ciudad de Buenos Aires y la Nación, en base al incremento de casos de Covid-19, si habrá algún cambio en las políticas pero ratificó que desde hoy "habrá un cumplimiento más estricto de los protocolos" principalmente en los destinos turísticos.

El intendente Guillermo Montenegro, por su parte, prometió reforzar los controles en los próximos días. "Tal como lo previmos hace varios meses, vamos a seguir con los controles en cada punto de la ciudad y les pedimos responsabilidad a quienes nos visitan", señaló en su cuenta de twitter, tras el cónclave en el que también participaron otros intendentes de la Costa Atlántica.