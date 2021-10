Ante la falta de acuerdos, Feletti amenaza con aplicar la ley de abastecimiento

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, admitió que la demora en firmar el congelamiento por 90 días de los precios de unos 1200 productos obedece a la falta de acuerdo con el sector empresario y amenazó con aplicar la ley de abastecimiento si no aceptan la medida.

El funcionario les puso plazo hasta el lunes a los empresarios para acordar el congelamiento y, de lo contrario, adelantó que tomará medidas unilaterales como aplicar la ley de abastecimiento o los precios máximos "no consensuados". "Evidentemente si no se llega a un acuerdo vamos a tener que aplicar las leyes, que yo trataba de impedir porque creo en los acuerdos sociales", señaló.

La ley de abastecimiento fue sancionada en 1974, durante el último gobierno de Juan Domingo Perón, y fue modificada en 2014. La norma faculta al Estado Nacional a intervenir en los mercados para fijar precios y márgenes de utilidad cuando lo considere necesario. También le permite aplicar sanciones, suspender comercios y realizar allanamientos y procedimientos en establecimientos industriales sin orden judicial.

"Yo espero cerrar este acuerdo y ponerlo operativo el lunes, si no aplicaremos las leyes. Quiero evitar eso", afirmó Feletti. "Dicen (los empresarios) que hoy van a hacer una contraoferta, nosotros la vamos a evaluar y el lunes nos sentaremos a cerrar el acuerdo", agregó el funcionario en diálogo con Radio AM 750.

"Por ahora hay resistencias, más en los productores que en los comercializadores. Yo quise formalizar un acuerdo para que fuera cumplido y consensuado sin mayores traumatismos", dijo Feletti, que admitió también que el desafío es "garantizar el abastecimiento".

"Estamos negociando. Me tomo como plazo el lunes para que en una u otra dirección se pueda cerrar, pero esto no puede seguir. Se rompe el equilibrio social de la Argentina. La canasta alimentaria se lleva puesto al salario, no aguanta ni la paritaria", reconoció.

Feletti explicó que la decisión de retrotraer los precios al 1 de octubre responde a que se ha registrado una "variación muy grande" en los precios de algunos productos entre el 1 y el 13 de octubre, y que la proyección de inflación de este mes "volvía a dar la situación de septiembre", donde marcó un 3,5%.

"Por este shock que vemos los primeros días de octubre dijimos basta, retrotraigamos al 1 de octubre y por 90 días estabilicemos. Lo cual no quiere decir que a lo largo de los 90 días no tengamos diálogo o no veamos cuestiones, pero hoy necesitamos parar la pelota", completó.