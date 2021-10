Precios congelados: piden que los productos estén en los almacenes de Mar del Plata

Mientras el gobierno termine de definir con los empresarios productores de alimentos y de cadenas de supermercados el listado completo de 1.247 productos de consumo masivo que tendrán congelado sus precios hasta el 7 de enero próximo, desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) de Mar del Plata consideraron que en este acuerdo deberían estar incluidos los miles de almacenes del país, que dependen que los proveedores no remarquen la mercadería.

"Se necesita que los proveedores no aumenten porque los puntos de venta no son los formadores de precios. Y me animaría a decir que ni siquiera los grandes súpers lo hacen, sino que trasladan los precios de imponen los fabricantes. Los comercios chicos tienen nulas opciones de negociación con los proveedores", expresó en diálogo con 0223, Gustavo Casciotti, presidente de Apyme local.

En tal sentido, el representante de las pymes manifestó que "sería de esperar que este acuerdo no solamente prevea el congelamiento de estos más de mil productos sino que también discipline el aumento de precios del resto de los productos no incluidos. Y que los productos con precios congelados puedan estar disponibles en todas las bocas de comercialización, no solamente en los Súpers como sucedía en el programa de Precios Cuidados. No es un tema menor porque cerca del 65% de la venta de productos de la canasta básica se comercializan a través de los negocios de cercanía, es decir almacenes, ferias, kioscos, polirrubros y autoservicios".

En ese marco, Casciotti consideró que de igual manera, este importante acuerdo al que apuesta el gobierno nacional "es una medida acertada y de carácter coyuntural transitoria" y que "debería oficiar de precios de referencia para el resto de los productos".

Para el comerciante, la situación inflacionaria es preocupante, debido a que "venimos con aumentos de listas de distintas marcas y productos cercanas al 10% mensual" y a eso se le agrega la denominada "inflación importada" que son los productos que necesitan insumos provenientes del exterior para su fabricación, aunque algunas de estas subas a su entender, "son abusos en los márgenes de utilidad".

"La inflación carcome la capacidad de compra de la gente y se lesiona el mercado interno, entonces las pequeñas y medianas empresas que dependen de eso, tienen ecuaciones frágiles de carácter económicos y financieros", lamentó Casciotti.

Ante la contrapropuesta que establecerán los grupos empresarios, desde el gobierno nacional recordaron la existencia de la Ley de Abastecimiento, sancionada en 1974 y modificada en 2014, que faculta al Estado Nacional a intervenir en los mercados para fijar precios y márgenes de utilidad cuando lo considere necesario. También le permite aplicar sanciones, suspender comercios y realizar allanamientos y procedimientos en establecimientos industriales sin orden judicial.

En la tarde noche del lunes, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anunció que con el sector empresario abrieron "un compás de espera de 12 horas" para seguir negociando y alcanzar un acuerdo de precios a los valores vigentes al 1 de octubre pasado que se extenderá por espacio de 90 días, con el objetivo de tener sellado el entendimiento este martes.