Agravaron la calificación y juzgarán al acusado de violar a su sobrina adolescente

Con un agravante en la imputación inicial, la Justicia de Garantías dispuso en las últimas hora la elevación a juicio de la causa que investiga las violaciones que una adolescente sufrió por parte de su tío en un campo ubicado en cercanías del kilómetro 14 de la ruta 226. A partir de las pericias realizadas, el sujeto de 39 años está acusado de Abuso sexual con acceso carnal agravado por haber ocasionado grave daño en la salud de la víctima.

El abogado de la familia de la víctima, Matías Quiñones, le confirmó a 0223 que tras el pedido que hicieron como particular damnificado, desde la fiscalía acompañaron el pedido, notificaron al imputado, lo llamaron a declarar y pidieron la elevación de la causa a juicio.

En la resolución de nueve páginas que firmó el Juez de Garantías Juan Tapia no se hizo lugar a la oposición de la defensa de C.F.C. –sus datos completos no se dan para no identificar a la víctima-y se le solicitó que indiquen que modalidad alternativa solicitó para el cumplimiento de la prisión preventiva.

El magistrado sostuvo que una vez que la resolución quede firme se correrá vista a la defensa para que indique “la voluntad de su asistido de ser juzgado por un Tribunal de Jurados o si renuncia a ese derecho”.

Tal como se informó oportunamente, luego de la denuncia inicial y tras el pedido que impulsó el representante del particular damnificado, se llevaron adelante distintos informes socio-ambientales sobre el entorno de la víctima, que arrojaron indicios para robustecer la hipótesis del abuso sexual infantil que sufrió la menor.

Directivos del colegio donde asistía informaron a los investigadores que, luego de los ataques sexuales denunciados, la adolescente "se encontraba más introvertida y con pérdida de peso". "Hay signos muy claros de abuso", ratificaron otras fuentes judiciales consultadas.

Quiñones le explicó a este medio que con el cambio de calificación logrado la pena mínima en expectativa en caso de un veredicto de culpabilidad es de ocho años de prisión.