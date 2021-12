Milei explicó por qué no fue a debatir la "farsa" del Presupuesto

Tras las numerosas críticas que recibió por no haber participado del debate en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el diputado liberal Javier Milei explicó las razones por las cuales prefirió ir a dar una clase abierta en Rosario en lugar de ir cuestionar cara a cara al ministro de Economía, Martín Guzmán.

"Si en verdad los políticos quisieran discutir algo importante sobre el tema del presupuesto, habría que tener en cuenta que mientras en Estados Unidos sin ley de presupuesto el Estado Federal cierra, en Argentina sin tener ley de presupuesto, el Presidente saca DNU y listo", justificó Milei en su cuenta de Twitter.

Bajo el mismo razonamiento, el legislador electo sostuvo: "Yo no me metí en política para participar de la farsa de los políticos. Me metí para desenmascararla. Todo el supuesto debate sobre el presupuesto es una farsa".

Al trazar su propia mirada de revisionismo histórico, Milei recordó: "La democracia moderna como la conocemos nació porque una serie de comerciantes de té se oponían a que el monarca les cobrara impuestos sin la debida representación. De allí se gestó una revolución que culminaría en la primera República moderna de la historia".

Y siguió: "El fundamento de la representación es que el monarca no puede disponer de los recursos de los ciudadanos como se le dé la gana, porque los recursos no son del monarca (El Poder Ejecutivo) sino de los ciudadanos".

Tan es así, que en países donde hay una VERDADERA república como en USA, si los políticos no se ponen de acuerdo en una ley de presupuesto que determine cómo se gasta la plata del ciudadano, los servicios no esenciales del Estado cierran. Porque no puede haber gasto sin restricción", sostuvo Milei.

"En Argentina, donde la República no funciona, ni se protegen los derechos de los individuos, la supuesta ley de presupuesto no es más que una declaración de intenciones gratuitas de los políticos. El Poder Ejecutivo no está restringido por los límites del presupuesto", continuó el diputado liberal.

"No sólo puede reasignar partidas presupuestarias como quiere a sola firma de decreto, sino que si los políticos no se ponen de acuerdo en una ley de presupuesto, el Ejecutivo puede prorrogar indefinidamente el presupuesto del año anterior y seguir como si nada", completó Milei.

Y cerró: "Sentarse a debatir los aspectos técnicos del presupuesto (que adicionalmente son nefastos y mentirosos como ya he dicho públicamente) es ser cómplice de una farsa que lo único que hace es promover la estafa a los ciudadanos. Como siempre dije. No me metí en el barro para participar de la farsa de los políticos, sino para desenmascararlos. Antes de discutir ningún presupuesto deben discutir cómo ponerle un fin a las arbitrariedades del Estado que solo benefician a la casta política".