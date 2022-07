El voto de Acción Marplatense fue clave para que el intendente Guillermo Montenegro pudiera lograr la aprobación de los dos últimos presupuestos. Sin el acompañamiento del bloque, el cálculo de recursos y gastos de 2021 y 2022 hubiera naufragado ante el voto de opositor del Frente de Todos. Como condición del apoyo pultista, el gobierno municipal se comprometió a incorporar dentro del plan de obras y acciones, diversas iniciativas que forman parte de la identidad del espacio que supo gobernar la ciudad entre 2007 y 2015.

Ahora, habiendo transitado el primer semestre, Acción Marplatense salió al cruce de Montenegro por no respetar su parte del entendimiento: “el acuerdo que celebramos para que haya presupuesto no fue cumplido”, sostuvo, enfático, el presidente del bloque, Horacio Taccone. Lo hizo en el marco de una sesión del Concejo Deliberante, marcada por la singular protesta de un fomentista que se encadenó para reclamar por la cesión de un terreno en Fortunato de la Plaza.

Con un discurso encendido, Taccone responsabilizó al intendente de incumplir el acuerdo por el cual el bloque había permitido con su voto la aprobación del Presupuesto 2022. “Hemos acompañado el presupuesto, pero no cumplieron los acuerdos a los que había arribado", apuntó el edil, quien señaló al gobierno por llevar adelante una “ideología de maquillaje. “Nosotros no estamos con el Twitter, no hacemos poses para el Instagram, no practicamos el histrionismo del Tik Tok, nosotros tenemos pasión por hacer”, planteó entre las cuestiones previas, un momento donde las bancas tienen libertad para exponer fuera de temario.

Taccone repasó uno por uno los puntos del último acuerdo y su actual situación:

Reimpulso del Centro Cívico del Oeste : “no lo empiezan, no lo empezaron y, lo que es más triste, no explican por qué no lo hacen”.

: “no lo empiezan, no lo empezaron y, lo que es más triste, no explican por qué no lo hacen”. Finalización del Polideportivo Camet: “hicieron como que si, pero que no”.

Profundizar el proceso de digitalización: “amagan pero no concretan”.

Terminal de Cruceros: “no adoptan la pose, lo firmaron, pero no les importa”.

Hospitalito de Batán : “hay un desprecio por la salud si no empezamos esa obra de una buena vez”.

: “hay un desprecio por la salud si no empezamos esa obra de una buena vez”. Finalización de la obra de Escuela 217 de Félix U. Camet.

Poner en operación el predio de la gestión integral de residuos y servicios urbanos: “después de la visita frustrada de la concejal Paula Mantero , es una vergüenza. Le piden a los vecinos que separen en origen y después tiran la basura en la misma montaña”

, es una vergüenza. Le piden a los vecinos que separen en origen y después tiran la basura en la misma montaña” Presupuesto Participativo: “están aún en la fase de la pose, porque es algo que se comprometieron en 2021, vamos a llegar al 2023 y todavía no han colocado ni un sube y baja en ninguna plaza”.

Tras el recorrido, el concejal expuso que desde el gobierno “han defraudado a los vecinos al asumir compromisos que sabían que no estaban dispuestos a cumplir”. Y dejo una reflexión en clave, tal vez, de premonición electoral: “esto del sube y baja no vaya a ser una metáfora de los que pueda ocurrir el día de mañana en Mar del Plata”.