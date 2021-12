Dalbón amenaza con llevar a un jury al juez marplatense del caso de Luciano Olivera

El abogado Gregorio Dalbón, que este miércoles asumió formalmente como particular damnificado en la Justicia en representación de la familia de Luciano Olivera, ya protagoniza una primera polémica en la causa y amenazó con denunciar en un jury al juez de Mar del Plata, Gabriel Bombini.

¿De dónde nace la polémica? Justamente, por ver quién representa a Judit. Dalbón, en su paso por los Tribunales de Mar del Plata para reunirse con el magistrado, dejó en claro que él solo quería intervenir como querellante en el caso.

El mismo viernes que estalló la noticia del crimen de Luciano, la Comisión Provincia por la Memoria (CPM) sacó un comunicado en donde informó que se iba a sumar a la investigación como particular damnificado institucional en calidad de mecanismo local de prevención de la tortura.

Pero desde que Dalbón se comunicó con Judit Aristegui, la mamá de Luciano, intentó correr al organismo. “Judit sacó a todos los organismos por cuanto no los necesita y la voy a representar yo solo", dijo, tajante, este miércoles en la ciudad, tras el encuentro con el titular del Juzgado de Garantías Nº5, Gabriel Bombini, que interviene en esta parte del proceso.

"También corrió al defensor oficial y al defensor de los Derechos Humanos, que tampoco queremos que esté porque esto es una causa criminal y si bien entendemos que la violencia institucional tiene que tener cobertura del Estado, la policía también es parte del Estado y lo más prudente es que nosotros seamos los únicos abogados de ella”, agregó el letrado.

A pesar de que parecía estar todo acordado, el letrado salió con una serie de tuits en donde apuntó contra el juez e insistió en dejar de lado a la CPM de la causa. "Si el Juez de Mar del Plata BOMBINI desea ir en contra de la voluntad de Judit Aristegui, será denunciado ante un jury de enjuiciamiento", adelantó.

"Los jueces están para cumplir la ley y sino hay voluntad de la víctima no hay ley que introduzca a la Comisión de la Memoria en la causa", justificó Dalbón, quien agregó: "No es No cuando una madre que pierde un hijo no desea que en el juicio se meta la Comisión de la Memoria Provincial. Si no respetan la voluntad de la víctima, judit Aristegui, aténganse todos a las consecuencias".

A una semana del caso, la investigación que lleva adelante la fiscal Ana María Caro solo tiene como imputado a Maximiliano González, el oficial de 25 años que gatilló contra Olivera, y al cual se le acusa del delito de “homicidio agravado por ser funcionario policial”, que tiene una pena en expectativa a cadena perpetua. Hasta tanto surjan nuevos avances en la pesquisa, seguirá detenido en la Unidad Penal N°44 de Batán.