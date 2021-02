El Stand Up Paddle, cada vez más de moda en Mar del Plata

Desde hace algún tiempo, las playas de Mar del Plata se han visto invadidas por miles de deportistas que subidos a una tabla de surf, parados, reman por la costa y hasta surfean olas en esta nueva modalidad. El fenómeno se repite en varias zonas pero, sin dudas, el lugar donde se concentra la mayor actividad es Cabo Corrientes, en la Bahía Varese.

La estructura con todos los implementos para la actividad. Foto 0223.

Esta disciplina tiene su origen en los pueblos polinesios, aunque la historia más reciente se remonta a la década de 1960, cuando los instructores de surf de Waikiki, Hawaii, usaban sus longboards y rudimentarios remos de canoa para tomar fotografías de sus alumnos. También les permitía tener una mejor visibilidad de su grupo y dar aviso de la llegada de las olas de una manera fácil.

A principios del año 2000, surfistas hawaianos comenzaron a hacer SUP como una forma alternativa para su entrenamiento. Esta nueva variante del surf les permitía entrenar y salir al agua sin olas ni viento, y al mismo tiempo correr las olas más grandes del mundo.

Stand Up Paddle en Mar del Plata. Foto 0223.

Johanna Vázquez es una de las instructoras más reconocidas del MDP Surf Club que se encuentra en Cabo Corrientes, y con unos cuantos años de experiencia, no sólo da clases a los aspirantes, sino también a avanzados y además participa de competencias de la disciplina. "Esta bahía es un lugar ideal para la iniciación", sostuvo la joven profe en diálogo con 0223, y aseguró que "no hay límite de edad para este deporte, hace poquito di clases a una señora de 80 años y en chicos, lo ideal es a partir de los 4 o 5 años en adelante".

Johanna Vázquez, la instructora del MDP Surf Club. Foto 0223.

El auge del deporte se puede observar a simple vista en casi todas las playas de Mar del Plata, desde el sur al norte. "Vienen turistas pero también mucha gente de la ciudad, y los que se enganchan siguen todo el año", señaló la instructora. "Arranqué en esta misma playa hace como 7 años con el director de la escuela. Ahí me empecé a iniciar, luego empecé a competir y me gustó mucho dar clases, enseñarle a la gente, ya sean chicos o grandes, pero también a los avanzados", indicó Johanna.

Johanna explica los diferentes aspectos del deportes. Foto 0223.

El Stand Up Paddle se fue transformando en un estilo de vida para miles de marplatenses que inclusive lo practican bien temprano, antes de comenzar la jornada laboral. En ese sentido, Johanna sostuvo que "es un deporte que, además de que es bueno como ejercicio físico, también es muy relajante y en el mar se disfruta mucho, no se lo pierdan, siempre hay tiempo para venir un rato a disfrutar, la van a pasar bien y una vez que arrancan, no paran más".

El valor de la clase es de $800, con todo el equipo incluido (tabla, remo, traje y lycra), en donde los primeros 15 minutos son de teoría para aprender cómo usar el remo y cómo manejarse en el agua. “Es fácil pero si no tenés una buena técnica terminás girando en el lugar como me pasó la primera clase”, aseguró un alumno que salía del agua luego de su debut en el SUP. “El instructor te va diciendo cómo hacer”, agregó entusiasmado.

Las tablas y la playa, un clásico del verano. Foto 0223.

El Stand Up Paddle se puede empezar a practicar desde los 5 años y, como el surf, no tiene límite de edad. Los profesores están siempre al lado de los alumnos, les explican cómo se rema y están atentos a cualquier situación.