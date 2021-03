La interna radical se coló en la sesión del Concejo: Coria le pegó a Bordaisco

“Gracias concejal”. Así inició la concejal del radicalismo, Cristina Coria, una cuestión de privilegio que había solicitado plantear en la reunión de labor deliberativa a partir de una situación que ella misma denunció en la sesión en la que se eligieron las autoridades del cuerpo legislativo. ¿Qué tiene de particular su inicio? La formalidad marca que los ediles se refieren como “presidente” cuando agradecen al titular del cuerpo. Pero Coria, furiosa con Ariel Martínez Bordaisco, hizo evidente su bronca desde el saludo.

En aquella sesión, la concejal radical denunció que el presidente del cuerpo no le dio la posibilidad de abstenerse cuando se votó la continuidad de Bordaisco al frente del cuerpo legislativo. La pelea se origina en la interna radical que se vivirá el 21 de marzo próximo, en la que el actual presidente del Concejo se postula para presidir el partido en la ciudad, mientras que Coria respalda la candidatura de Nicolás Maiorano.

“Pedí la palabra en dos ocasiones, manifesté que no me la daban. Obviamente quien da la palabra es usted. Manifesté esto en el grupo de sesión virtual. Lo planteé en el grupo de concejales y también en el chat del Zoom, por si quedaba alguna duda. A usted le avisaron. Y usted sabía para qué era. Había informado a la presidenta de mi bloque que iba a pedir la palabra para abstenerme de votar solo en su caso. No iba a hacer ninguna otra consideración”, relató Coria.

La concejal radical dijo que Bordaisco tuvo deficiencias en el manejo del cuerpo, le reprochó que abusó de la virtualidad y que por eso no iba a votarlo como presidente del cuerpo. “Usted decidió no darme la palabra y eso es una actitud antidemocrática. Acalló mi voz porque pensaba diferente”, disparó. “Pero además de eso, votó por mí. Mi abstención no cambiaba nada”, agregó.

El presidente del Concejo ensayó una justificación por lo ocurrido y destacó "la profunda actitud democrática" del cuerpo legislativo. "Nunca se dijo que no se iba a hablar. Sí se dijo que se sometía a votación y que ninguno iba a hacer uso de la palabra por definiciones políticas que se tomaron en ese momento", señaló.

"En el medio de mi discurso me advierten que la concejala Coria quería hacer uso de la palabra. Luego venía el discurso del intendente. Entiendo y estoy convencido que la virtualidad jugó una mala pasada. Nunca fue intención de nadie de esta comisión directiva impedirle la palabra", explicó el presidente del Concejo.

"Jamás hubo intención de acallar alguna voz. Tengo miradas muy distintas con muchas de las personas que están acá, pero jamás he cercenado a nadie. No es mi intención, ni lo fue", cerró Bordaisco.

Coria volvió a pedir la palabra y se quejó por el intento del presidente del cuerpo de "intentar responsabilizar a los trabajadores del cuerpo". "Y también está intentando decir que la presidenta de mi bloque no le avisó el jueves anterior que yo me iba a abstener", dijo y agregó: "Hubiera sido mucho más sencillo que me dejara abstener. Y lo que está haciendo no hace más que darme la razón: no se lo puede votar".

La concejal radical remató: "No insulte mi inteligencia. Se quiso pasar de vivo. Me parece vergonzoso lo que estamos discutiendo. Si hay forma de rectificar lo que estoy planteando, está bien. Y si no quédese con su voto, que mal habido lo tiene".