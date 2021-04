Vargas: "Es una posibilidad que Mar del Plata pueda descender de fase"

El responsable de Zona Sanitaria VIII, Gastón Vargas, evaluó que es "una posibilidad" que la Provincia aplique mayores restricciones sobre Mar del Plata y otros municipios de la región por la alarmante ocupación de camas de terapia.

En el marco de la presentación del nuevo centro de vacunación contra el Covid-19 en la sede de Adum, de Roca y Guido, Vargas adelantó que habrá otras mudanzas en algunos centros, como es el caso del Faro de la Memoria, debido a cuestiones climáticas por el frío y la lluvia. "El otoño en General Pueyrredon no es lo mismo que en otras ciudades y requiere lugares de mejor cuidado y no tan expuestos al aire libre", razonó.

En relación a la situación epidemiológica, Vargas puntualizó que desde hace 2 semanas los casos por coronavirus "han subido significativamente" con unos 3000 casos activos en Mar del Plata y Batán y "hay una proyección en alza y no hay nada que nos indique que hay una meseta ni un descenso de casos", advirtió.

"Día a día las camas empiezan a ocuparse de manera alarmante", dijo el representante del ministerio de salud bonaerense en la región e insistió en los cuidados que debe realizar la población para evitar una mayor cantidad de contagios.

"Es una posibilidad y los números así lo indican que Mar del Plata pueda descender de fase", sostuvo Vargas, que aseguró que "un cambio de fase propone y garantiza" menor circulación de gente y por ende, de menos contagios.

"Hay que entender que también como entra una persona por Covid que requiere de una asistencia de respiración mecánica, también entra una persona accidentada, una herida de arma blanca o aquel que tuvo un posoperatorio de urgencia que no se pudo reprogramar. No tenemos un sistema paralelo de camas Covid, salvo en el Hospital Modular" y remarcó: "No puede ser que a esta altura de la pandemia, la variable de ajuste sea la cama que queda libre o ocupada. Nosotros creemos que la responsabilidad civil y colectiva en una pandemia, debe hacernos ejercitar un mayor cuidado por el bien de todos", completó.

Ante la consulta sobre el reclamo llevado a cabo por profesionales de la salud autoconvocados que desde hace varios días realizan un acampe frente al Hospital Interzonal, Vargas consideró que la paritaria -que cerró hace unos días- "se canaliza por los sindicatos" y que es la protesta "no es ni el momento ni la forma" en plena segunda ola del coronavirus. "Hay personas que si bien dejan guardias mínimas cuando van a la protesta, entran y salen con la misma vestimenta. Lo que hizo que la DIrectora del Hospital mandó a hisopar al personal de enfermería y hubo casos positivos. Lo que resiente la atención de las personas", concluyó.