Segunda ola: se declaró la nueva "emergencia sanitaria" para Mar del Plata

El Concejo Deliberante aprobó este viernes la nueva declaración de "emergencia sanitaria" para General Pueyrredon que había solicitado el Gobierno de Guillermo Montenegro ante la continuidad de la pandemia del coronavirus.

Por unanimidad, las diferentes fuerzas políticas coincidieron en dar el visto bueno al expediente que, en un principio, llegó a generar distintos cruces entre la oposición y el Ejecutivo por la demora en el tratamiento.

Montenegro había presentado el proyecto en el cuerpo deliberativo a principios de marzo. Este viernes, a más de un mes de la primera presentación, se aprobó con algunos cambios con relación a la letra original del expediente oficial.

La declaración no será por 180 sino por 90 días, con la posibilidad de prorrogarla en forma automática por el mismo lapso, según lo que definieron los bloques opositores del Frente de Todos y Acción Marplatense (AM). “Queremos destacar que el oficialismo haya aceptado reducir el plazo a 90 días tal como le pedimos todos los bloques. Me parece que es un buen gesto”, reconoció al respecto Horacio Taccone, presidente del bloque de AM.

"Otorgamos una herramienta al Ejecutivo que debe ser eficaz. Y para que eso pase, el intendente las tiene que usar en todas las emergencias que surgan de esta pandemia", apuntó por su parte el edil kirchnerista, Roberto Gandolfi, al insistir en el pedido al intendente Montenegro para que dé marcha atrás con el recorte alimentario contra el que reclaman hace semanas los Comité Barriales de Emergencia (CBE).

A partir de esta declaración, el Gobierno puede agilizar distintos trámites que permitan atender y contener el crecimiento de casos garantizar paralelamente "la provisión en tiempo y forma de los recursos materiales necesarios para el personal profesional, técnico y administrativo que cumple funciones en dependencias de la Secretaria de Salud".

De ese modo, el Ejecutivo se compromete nuevamente a "adoptar las acciones que permitan difundir las medidas sanitarias oportunas, convenientes y necesarias para la prevención, detección y control del virus".