Más de 40 familias toman tierras municipales en el barrio Don Emilio

La organización Madres y Padres en lucha por una vivienda digna decidió este miércoles tomar terrenos municipales ubicados en Hernandarias al 10.200, en el Barrio Don Emilio, para visibilizar la crisis habitacional que atraviesan desde hace años.

Según explicó Susana Budiño, referente de la organización, el movimiento que integra está formado por un total de 60 familias, de las cuales 46 participan de la toma de terrenos ya que necesitan una respuesta estatal "urgente".

“Vinimos hasta acá porque nos enteramos de que les iban a dar estos terrenos a Barrios de Pie para la edificación de viviendas y queremos que venga alguien del Municipio, nos escuche y nos explique por qué”, dijo la mujer. A su vez, Budiño relató que antes del inicio de la pandemia realizaron una acción similar y lograron la promesa de 30 terrenos para la organización, aunque todavía no tienen novedades al respecto.

“Antes de la pandemia, en 2019 hicimos una protesta y pedimos 200 terrenos, nos dieron 30 de palabra y todavía no vino nadie a traernos los papeles de los terrenos. Las familias viven amontonadas, no pueden vivir 7 u 8 chicos apilados en una vivienda. La gente está sin trabajo y no tiene para comer”, razonó, mientras detalló que desde la organización solicitan, además de la concreción de la entrega de terrenos, materiales para la construcción.

Por último, Budiño explicó que si bien la protesta la están realizando en inmediaciones al predio Municipal de Zoonosis, la organización no reclama necesariamente esas tierras. "No pedimos que nos den estos terrenos, pueden ser otros, pero queremos una respuesta para las 58 familias que necesitan una vivienda", concluyó.