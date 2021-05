Finalmente, archivaron el pliego del transporte público de pasajeros: ¿y ahora?

Sin el respaldo de la oposición y con el rechazo de un concejal del oficialismo, finalmente este lunes en la comisión de Legislación del Concejo Deliberante quedó sepultado el proyecto del Ejecutivo para licitar el transporte público de pasajeros. El contrato actual de concesión se vence el 30 de junio, por lo que el Ejecutivo deberá encontrar alguna herramienta para que Mar del Plata siga teniendo colectivos hasta que se defina un nuevo proyecto.

El pliego impulsado por el gobierno de Guillermo Montenegro fue presentado en sociedad a fines del año pasado. Finalmente, tras algunas demoras y ajustes a fin de año ingresó al Concejo Deliberante para que sea analizado por los ediles. Luego de intensos debates en la Comisión de Movilidad Urbana, en la cual se incluyeron modificaciones al proyecto original a partir de la sugerencia de distintos actores, el proyecto avanzó a la comisión de Legislación.

Sin embargo, el Frente de Todos, el Frente Renovador y Acción Marplatense sostuvieron sus críticas a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, por considerar, entre otras cosas, demasiado larga la concesión (20 años con opción a 5 más) y asegurar que los cambios impulsados no redundaban en la mejora del servicio.

Una vez en la comisión de Legislación el concejal de Vamos Juntos, Alejandro Carrancio, también expuso sus críticas al proyecto y pidió una serie de modificaciones que no se implementaron. De este modo, en la votación que se realizó este lunes el proyecto fue rechazado por 5 a 4 y se resolvió su archivo.

“Hay que poner esto en perspectiva, porque no sabemos qué va a pasar en 27 años. Podemos pensar que si esta discusión se hubiera dado en el 94, qué paso en nuestras vidas desde ese momento hasta ahora. Campazo, tenía 3 años, hoy jugador de la NBA. Macri ni siquiera era presidente de Boca, Messi no jugaba en Newells. Estamos pensando en entregar el transporte el mismo tiempo que le costó a una persona llegar a jugar a la NBA”, planteó el concejal massista Ariel Ciano, durante la reunión de este lunes.

"Espero que este gobierno no tenga escucha selectiva en esta problemática, escucha lo que quiere escuchar, no recibe a quienes plantean críticas, y luego dice: escuchamos, salvo en alguna cuestión particular, cuando percibe los errores y los enmienda”, agregó Ciano, quien remarcó que aunque se hubiese aprobado este lunes no alcanzaba el tiempo para licitar el nuevo servicio antes de que venza el contrato.