Desde la Sociedad Rural aseguran que el nuevo plan ganadero no va a tener resultados

Luego que el gobierno de Alberto Fernández anunciara un plan ganadero para fomentar el consumo interno de carne vacuna, desde la Sociedad Rural de Mar del Plata advirtieron que el programa no tendrá el resultado que los funcionarios esperan y solicitaron la implementación de políticas fiscales que alivien al sector y les permita incrementar el número de cabezas en pie.

En diálogo con 0223 Radio, el titular de la Sociedad Rural Mar del Plata Antonio Oscoz, aseguró que este nuevo plan obliga a los productores a restringir el ingreso de divisas y promueve que la población consuma carne de menor calidad.

“El daño que genera este acuerdo es doble. Si uno va a una carnicería va a encontrar dos tipos de cortes. Los que promociona el Estado son de baja calidad. Están obligando a la gente a consumir carne de menor calidad y a los productores nos prohíben el ingreso de divisas”, dijo.

Según detalló Oscoz, la política de congelamiento de precios contemplada en el plan ganadero no va a tener el resultado que el Gobierno Nacional espera “¿Cuándo los planes de congelamiento de precios fueron validos? Nunca. En el 2008 quisieron implementarlo y no funcionó. Hubo desabastecimiento, escasez, se cortó la exportación y no ingresaron divisas. Nunca resultaron los precios máximos y no van a dar nunca resultados”, aseguró.

Consultado sobre qué políticas serían eficaces para contener el incremento de la carne vacuna, Oscoz precisó que el sector que representa necesita estímulos para producir un mayor número de animales. “Los estímulos a la crianza de vacas serían una solución”, dijo al tiempo que precisó que si hay medidas de alivio fiscal, tendrían vacas de mejor calidad para que los argentinos puedan comer carne de buena calidad.

“Si no hay medidas fiscales de incentivo para tener un número mayor de animales, los precios no van a bajar”, sentenció. En este sentido, el ganadero aseguró que la responsabilidad por el incremento de los precios de la carne vacuna “es en principio del Estado que tiene que aplicar reglas que se mantengan en el tiempo porque tienen que contemplar que el ganadero tiene que esperar dos años para faenar un animal”, dijo.

Por último, Oscoz consideró que en la estructura económica actual “todo incide. Estamos dentro de un plan inflacionario y la carne no escapa a ese tema. Todos los productos aumentan y nadie dice nada, pero hablan de los aumentos de la carne”, concluyó.