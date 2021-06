Vuelta a las aulas, tregua y cierre de listas

“Chateé todo el fin de semana con Montenegro, ya es casi mi mejor amigo”. Con esa humorada, el jefe de Gabinete Carlos Bianco le bajó el tono a la pelea con el intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro, luego de confirmar el regreso de las clases presenciales en la ciudad y varios distritos bonaerenses. La referencia, además, le sirvió al intendente para sacar pecho durante la conferencia posterior que dio en la sede del COM. “Realmente soy insistente. He hablado con todas las personas que tenía que hablar para esta solución”, marcó. Con esa tregua se dio por finalizado un nuevo conflicto entre la provincia y el municipio y ahora, a un mes del cierre de listas, el clima electoral comenzará a ganar terreno.

Obviamente, los analistas de cada una de las fuerzas saben que las elecciones no son el tema prioritario para los ciudadanos, pero con el retorno a fase 3, los casos activos en baja y los chicos en las aulas –casi seguro hasta las vacaciones de invierno- el panorama permite a los dirigentes enfocarse en los armados electorales.

Las charlas entre Bianco y Montenegro se repitieron a lo largo de todo el fin de semana. Desde un principio, sin garantizarlo, el jefe de Gabinete le había anticipado al intendente que los números de Mar del Plata habían mejorado y que era probable que se anunciara el regreso de las clases presenciales, además de las otras actividades permitidas en fase 3 que en Mar del Plata ya estaban en funcionamiento.

El lunes, el propio Kicillof lo llamó a Montenegro para confirmarle el regreso de las clases presenciales. “El diálogo es bueno. Más allá de los chisporroteos, siempre pudimos hablar”, analizaron desde el municipio. Ponen de relevancia que a lo largo de toda la disputa el intendente jamás cayó en agravios ni planteos disparatados como el del intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel.

Más allá de las precisiones que dio Bianco, los números siguen sin ser claros respecto a la tasa de incidencia que define el cambio de fase 2 a fase 3. “Si es un tema político, lo respetamos, pero lo que siempre planteamos fue que sea parejo”, confió una fuente del Ejecutivo municipal.

Hubo un hecho que fue crucial en el cambio: la habilitación de cines y teatros en los distritos de alarma epidemiológica. A los más férreos defensores de la virtualidad educativa como herramienta para bajar la curva de contagios se les quemaron los papeles cuando el gobierno nacional autorizó el retorno de teatros y cines en los distritos en alarma epidemiológica. “Es de locos, inentendible. Habían prometido que lo último en cerrar iban a ser las escuelas y otra vez está todo abierto menos las escuelas”, había planteado un dirigente del oficialismo local.

La decisión del Ministerio de Salud de la Nación que anticipó 0223 de pasar a Mar del Plata a un distrito de alto riesgo epidemiológico (el equiparable con la fase 3 en la provincia) facilitó la tarea de regresar a General Pueyrredon a una fase menos restrictiva.

Este sábado, Montenegro se aplicó la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19. Más allá de jamás haberse planteado como “antivacuna”, desde el Frente de Todos le reclaman no colaborar de manera más activa con la campaña de vacunación. El titular de Zona Sanitaria VIII, Gastón Vargas, lo planteó directamente en 0223 Radio. “Hay municipios que colaboraron de manera mucho más activa y donde hubo una situación más amena provacunación. Quedarte en la oferta del Caps como centros vacunatorios, sabiendo que la logística no es suficiente, es una postura bastante indiferente. Hay una situación poco activa. No hay una campaña de apoyo”, se quejó.

Desde el municipio rechazan las críticas. “Todo lo que nos pidieron lo hicimos. Salió una ordenanza para que las páginas del municipio incorporen la campaña y a las 48 horas estaba implementado. Eso no lo hace ni Gesell, ni Avellaneda”, marcaron y pusieron como ejemplo distritos marcadamente kirchneristas.

Esa visión no la comparten desde el Frente de Todos local, quienes plantearon que el municipio no cumplió con la mayoría de los puntos aprobados en la ordenanza, especialmente las campañas en los medios de comunicación y la instalación de al menos diez puntos fijos de atención en las zonas más vulnerables de la ciudad para asistir a la gente y que pueda anotarse en la campaña de vacunación.

Con el panorama algo más calmo y con el cierre de listas en su recta final, el clima electoral empieza a ganar terreno. Montenegro participó en dos reuniones relevantes para el futuro del Pro en particular y de Juntos por el Cambio en general. La primera fue la semana pasada en Olavarría y la segunda, este lunes en Lanús. En ambas, Horacio Rodríguez Larreta fue la figura principal y fortalece su liderazgo con la mayoría de los intendentes de la provincia.

“Los intendentes están claramente con Horacio. La foto del lunes a la noche en Lanús fue muy significativa. Que nosotros somos Horacio y María Eugenia lo sabe todo el mundo hace cinco años, nadie puede sorprenderse”, analizó un hombre cercano al intendente. En ese análisis, el que pierde terreno es Jorge Macri, que quiere encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia. Larreta, que construye su escalera hacia 2023, quiere poner allí al vicejefe de Gobierno, Diego Santilli.

¿Habrá Paso? Es una de las incógnitas que queda por revelar de acá hasta el 24 de julio. La Unión Cívica Radical hizo su jugada y sacó a la cancha a Facundo Manes, un hombre de la ciencia que desde hace tiempo coquetea con la política, pero que nunca se había decidido a dar el salto formal. Esta vez, todo indica, jugará.

La jugada tiene un costado marplatense: el rol de Maxi Abad, el presidente del comité provincia de la UCR, que impulsa la candidatura de Manes. “Por ahora lo sacamos a la cancha, pero creemos que puede ser una figura de relevancia”, dijeron cerca del jefe de la bancada de Diputados de Juntos por el Cambio en la Legislatura provincial. Creen que su perfil alejado de la política tradicional y muy cercano a la educación puede ser atractivo para el electorado luego del último año y medio.

Más allá de que la posibilidad de realizar una Paso en la provincia cobra fuerza, en Mar del Plata desde el entorno del intendente ven poco probable que ese esquema se replique aquí. “En algún distrito donde el radicalismo esté afuera del esquema puede ser, pero no es el caso de Mar del Plata”, deslizaron cerca del intendente. Algunos sectores, como el que encabeza Lucas Fiorini, están buscando la posibilidad de competir en una interna. Habrá que ver si finalmente los habilitan.

No obstante, la irrupción de Manes sí puede alterar los planes locales. El secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Muro, parece número puesto para encabezar la lista de concejales, incluso se mueve desde hace un tiempo como candidato. Sin embargo, por parte del radicalismo, es casi un hecho que será Ariel Martínez Bordaisco la figura preponderante. ¿Aceptaría el partido que busca recuperar protagonismo quedar relegado al tercer lugar de la lista? “Tal vez tengamos que cambiar y abrir la lista con una mujer”, anticiparon desde el montenegrismo. Hay dos nombres que suenan para esa alternativa: la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, y la directora de Restauración de Monumentos Históricos, Costanza Addiechi, directora. Entre los armadores políticos locales la figura de Bernabei gusta, pero analizan que un perfil sanitario, luego de un año y medio de pandemia, tal vez no sea el indicado para la fecha de las elecciones.

En el Frente de Todos la situación parece más ordenada. La actual concejal Virginia Sívori es la elegida de la líder del espacio en Mar del Plata, Fernanda Raverta, para encabezar la lista de concejales. El resto de los lugares de la lista se repartirán entre el resto de las fuerzas que componen el frente, aunque los indicios muestran al Frente Renovador expectante por un lugar central.

Habrá que ver qué desenlace tiene la irrupción mediática del director del Correo Argentino, Rodolfo “Manino” Iriart, quien se distanció de Raverta e intenta construir su propio camino en Mar del Plata. El exlegislador elevó su perfil público en las últimas semanas e intenta llegar al cierre de listas lo más fortalecido posible. En ese trayecto dio un paso en falso: los carteles que colocó en toda la ciudad por la llegada de vacunas no cayeron del todo bien en algunos sectores del oficialismo.

La otra incógnita de las elecciones será saber si en un escenario tan polarizado habrá lugar para una tercera fuerza. Ese es el desafío que enfrenta Acción Marplatense, el partido que llegó a gobernar Mar del Plata y que ahora está intentando potenciar un armado bajo el liderazgo de Florencio Randazzo. Algunos creen que para tener más chances de romper la grieta y tener más representación legislativa en el Concejo Deliberante Gustavo Pulti encabezará la lista de concejales. Otros lo imaginan en una lista superior (diputado nacional, por ejemplo). Todavía no hay nada claro, ni siquiera cómo se compondrá esa oferta. En estos 30 días aún queda mucho por resolver.