Pediatras ratifican que las clases no son un "peligro para la diseminación" del Covid

Referentes de la Sociedad Argentina de Pediatría de Mar del Plata descartaron la posibilidad de que la presencialidad educativa signifique un "peligro para la diseminación" del Covid-19 y aseguraron, al mismo tiempo, que el impacto de las internaciones y contagios ha sido "muy bajo" en los menores durante la segunda ola pese a la escalada récord de contagios que tiene lugar desde marzo en la ciudad y el resto del país.

"Ya hay varios documentos de pediatría que demuestran que los chicos no son supercontagiadores, que fue una teoría que se esbozó al principio de la pandemia, y por eso toda la estadística de contagios escolares es bajísima. Las escuelas no son sitios de contagios importantes en la incidencia. Los chicos representan en sí un porcentaje de menos del 5% con respecto al total de los casos, por lo que claramente no es la población más afectada por el Covid-19", aseveró Norberto Recalde, titular de la entidad.

En sintonía con las declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el referente de la Sociedad de Pediatría sostuvo que las presencialidad educativa "no solo es útil en lo cognitivo sino en lo afectivo y vincular". "Las clases en sí no representan un peligro para la diseminación de la enfermedad, luego están las discusiones políticas y la discusión por la movilidad que puede derivar en el cierre".

Ante la consulta de 0223, el médico indicó, en base a las estadísticas nacionales, que "las escuelas no son sitios de alta contagiosidad" por lo que reafirmó el concepto de que "las escuelas deben ser lo primero en abrir y lo último en cerrar" frente a este contexto. "También ya hay disponible una gran biografía internacional que da cuenta de que la enfermedad tiene una baja tasa de ataque, y sobre todo, de gravedad en los más chicos", agregó.

A partir del retroceso a la fase 2, el debate por la presencialidad se instaló de lleno en la ciudad. Esta semana, el Instituto Albert Einstein recurrió a la Justicia para poder mantener la actividad en las aulas, una postura que ya había sido respaldada públicamente por el intendente Guillermo Montenegro y su gabinete.

Sin embargo, la Provincia y la Nación se mantienen firmes en sostener las clases virtuales con la intención de disminuir el movimiento general por las calles de la ciudad. La misma tesitura comparten los sindicatos docentes que piden que los maestros no se expongan a situaciones de salud "riesgosas".

El invierno, y la llegada de otras enfermedades respiratorias

Para poder distinguir el Covid-19 de otros virus respiratorios que suelen aparecer en la época invernal, Recalde insistió en la importancia de que las familias tengan un pediatra de cabecera por la "ventaja" que ofrece la posibilidad de hacer un "seguimiento longitudinal desde que el niño es un bebé hasta los 18 años".

"El pediatra va a ser orientar sobre las medidas a tomar y, si es necesario, va a revisar al paciente aunque también es importante destacar que la mayoría de los aislamientos de los jóvenes se da por adultos con PCR positiva. Es rarísimo que los chicos sean el 'caso 1' de la familia", reveló.

A su vez, el responsable de la institución recordó que "los chicos suelen cursar el coronavirus en forma muy leve" aunque también reconoció que hay "excepciones" de casos graves ligadas con personas que ya han tenido otra enfermedad o que arrastran patologías de base. "Puede ser que haya otra patología que predisponga una enfermedad más agresiva pero en general no hay gravedad", concluyó..