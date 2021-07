Efecto Día del Amigo: gastronómicos se esperanzan con una reactivación económica

El movimiento que se registró en las cervecerías artesanales durante este martes con motivo de la celebración del día del amigo hace que los empresarios vinculados al sector gastronómico se esperancen con una reactivación económica.

En diálogo con 0223 Radio, Fernando Galarregui, responsable de una cadena de pizzerías, aseguró que este martes se trabajó con locales con el aforo permitido completo. “Fue un dia con mucho trabajo, se trabajó con reservas locales llenos. Es positivo, volvimos a ver gente en los locales y nos da la esperanza de ver que la pandemia se está terminando”, dijo.

“Creemos que estamos en un proceso de relajación por el avance de la vacunación y esto nos hace proyectar y querer crecer de vuelta y pensar que lo peor ya pasó”, dijo el propietario de Rabona, al tiempo que confió que el camino que los empresarios del sector recorrieron durante la pandemia fue “difícil” pero, gracias a las diferentes herramientas de asistencia al sector dispuestas por el gobierno, pudieron sobrellevar la situación.

En este sentido, Galarregui aseguró que hubo muchos empresarios que tuvieron que reinventarse. “Éramos locales que no teníamos delivery y empezamos a trabajar en eso. Pero nos golpeó distinto porque trabajamos con productos que la gente tiene incorporados para pedir en delivery”, recordó, a tiempo que señaló que también debieron realizar inversiones que no estaban previstas y “obviamente hubo momentos en los que no sabíamos de donde sacar la plata”, dijo.

“Trabajo hoy no sobra, pero alcanza para pagar”, dijo el empresario tras afirmar que en su caso particular proyectan un crecimiento “porque creemos que en marzo o abril del año que viene ya no debería haber nuevas restricciones si estamos todos vacunados”, dijo.

Por último, consultado sobre la decisión provincial de incrementar el aforo al 50% para personas vacunadas, Galarregui consideró que toda iniciativa que sea en pos de aumentar aforos es bienvenida, aunque pidió esperar conocer el detalle de la norma.