Gastronómicos confían en que se reduzcan las restricciones horarias en las vacaciones

El próximo lunes 19 de julio arrancan formalmente las vacaciones de invierno y hay optimismo desde el sector gastronómico para que la llegada del turismo logre repuntar la economía del sector, tan vapuleado por la pandemia.

"En la última semana el Gobernador ha asegurado las visitas a la ciudad y esa previsibilidad hace que las reservas vayan aumentando y que las expectativas vayan aumentando de medianas a buenas para estas vacaciones de invierno. Principalmente en la primera, que es la más fuerte", expresó el empresario gastronómico Hernán Szkrohal.

En declaraciones a 0223 Radio, el gastronómico adelantó que "constantemente" se habla con el Municipio por los diferentes controles y la aplicación de los protocolos por el Covid-19. "La clave es el distanciamiento, no manejarse libremente en espacios cerrados sin barbijos y solamente estar en una burbuja social, para que la gente no se mezcle, con un aforo acorde. Y que los contagios prácticamente no existan en el sector", razonó.

Según evaluó Szkrohal, el avance en la campaña de vacunación logró un repunte en la actividad desde hace dos semanas y media, lo que genera optimismo de cara al receso invernal y la posibilidad que puedan trabajar con menos restricciones horarias. "El sector lo viene pidiendo y estamos siempre en diálogo con el Municipio, que está atado a la fase 3. Por ahí esta semana podría haber buenas noticias de que esto pueda ocurrir", confió.

Ante la consulta acerca si habrá contratación de personal, el empresario sostuvo que por la crisis del coronavirus, "en un año y medio ha migrado mucha gente para trabajar de otra cosa y hoy estamos teniendo problemas para la contratación de gente", sorprendió Szkrohal.