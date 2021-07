 En Showmatch graficaron un  tema de Paulina Rubio con el rostro de Ana Frank y estalló la Polémica

Como cada semana, la modelo Sofía "Jujuy" Jiménez salió a cantar y bailar en el programa de Marcelo Tinelli. En esta oportunidad eligió "rendir un homenaje a las mujeres" y hacer una versión de "Yo no soy esa mujer", de Paulina Rubio. Hasta ahí no había nada que llame la atención más que la falta de afinación de la participante. Pero, con el desarrollo del tema, la coreografía incurrió en lo que muchos entendieron como una banalización del Holocausto.

Mientras la ex de Juan Martín del Potro cantaba, en una pantalla gigante aparecieron los rostros de Eva Perón, Gabriela Sabatini, Mercedes Sosa, María Elena Walsh, la Madre Teresa de Calcuta, Niní Marshall y Frida Kahlo. Pero cuando la joven entonó la frase "yo no soy esa mujer, que no sale de casa", el rostro que se vía de fondo era el de Ana Frank.

Frank nació en Alemania y pasó más de dos años escondida con su familia en una casa de Ámsterdam durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. El 12 de junio de 1942, día de su cumpleaños número 13, recibió un diario de regalo. Llenó sus páginas durante los años siguientes, hasta agosto de 1944, cuando los nazis irrumpieron y se llevaron a los ocho ocupantes del escondite. Murió en el campo de exterminio de Bergen-Belsen.

El director del Centro Ana Frank Argentina, Héctor Shalom, repudió este sábado la utilización de la imagen de la adolescente y la calificó como una "banalización del Holocausto hasta su expresión más extrema".

"Usar la imagen de Ana Frank como fondo de una canción de una mujer que se rehúsa a quedarse en la casa es un acto de humillación a las millones de víctimas, a los sobrevivientes y a toda persona que elija la dignidad humana como opción de vida", agregó Shalom en un comunicado.

En ese sentido, agregó que la adolescente "no se quedó en su casa porque fue una mujer sometida, sino que tuvo que esconderse para escapar de la persecución de la maquinaria nazi". Resaltó que "en su encierro, tuvo el más significativo acto de resistencia, que fue escribir un diario, porque sería confiando en la 'bondad interna de los hombres'. La publicación de su libro se transformó en un emblema para que el mundo entero sepa lo que fue lo peor de la historia de la humanidad y generar conciencia".

Shalom consideró que "quienes produjeron este espectáculo aberrante expresan su absoluta incapacidad de defender la dignidad de lo humano, la dignidad de la mujer y su desconexión con las víctimas de cualquier genocidio". También expresó que "lo preocupante es la naturalización del horror para fines de entretenimiento y especulación comercial, es un acto de extrema inmoralidad".

Debido al episodio, el Centro le exigirá a LaFlia, la productora de Tinelli que lleva adelante el programa, que en el mismo horario y espacio del canal pueda realizarse un descargo, y le extendió una invitación a visitar el Museo Ana Frank "para conocer su legado y su impacto y comprender cuánto daño han producido"