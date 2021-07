"Es increíble que Mar del Plata no produzca información pública criminal"

El consultor internacional en Seguridad Ciudadana, Tobías Schleider, lamentó la falta de funcionamiento del Centro de Análisis Estratégico del Delito (Cemaed) de Mar del Plata que supo dirigir en 2014 y cuestionó al Gobierno de Guillermo Montenegro por "desentenderse" de este tipo de políticas para confeccionar un plan que permita combatir la inseguridad después de transitar el mes con más crímenes en los últimos seis años a nivel local.

El exfuncionario instó al Municipio a "fortalecer" su capacidad de generar información pública en materia criminal. "No puede ser que haya un Centro de Análisis que produce información pública y que se desatienda de una manera tan grande desde el Estado. Son recursos que se están desperdiciando", apuntó.

Schleider aseguró que los observatorios del delito tienen "relevancia" y son reconocidos "en todo el mundo", fundamentalmente a nivel de ciudades". "El martes que viene voy a hablar sobre este tema en un conservatorio que organiza la Organización de los Estados Americanos (OEA). No se puede creer que en una ciudad como Mar del Plata el Gobierno se desentienda en esta cuestión", insistió.

"Que no se produzca información, en realidad, está diciendo algo. Y, siempre, ese algo que está en el fondo es la voluntad política; tiene que haber una decisión política clara en ese sentido. Si queremos mejorar la convivencia entre las personas, hay que mejorar este tipo de cosas", razonó el especialista, en una entrevista con 0223 Radio.

Durante la gestión de Montenegro, el Cemaed ha elaborado algunos reportes periódicos sobre la situación delictual de la ciudad aunque con dilaciones: este año, por ejemplo, solamente se compartieron informes hasta mayo. Antes, la Municipalidad también se encargaba de difundir en redes sociales cada uno de estos resúmenes mensuales para facilitar el acceso pero la cuenta oficial en twitter del centro permanece inactiva desde diciembre de 2019.

Schleider también fue crítico con la reflexión que hizo Horacio Garcia, el Secretario de Seguridad, por la seguidilla de crímenes en la ciudad: el funcionario asoció que los diez homicidios que hubo en julio - el mes con más casos en los últimos seis años - responden a un grado de violencia "ilógico".

"El problema es que no hay planes, no hay un diagnóstico claro, y si te contesta que hay muertos porque la sociedad es violenta, entonces cuál es la función que cumple un secretario o un ministro o un director de seguridad de Gobierno; todo es falible y no hay respuestas mágicas, pero hay que saber hacia dónde caminar y dónde abordar estas problemáticas", apuntó.

El consultor internacional en Seguridad Ciudadana reconoció que "probablemente no hay una solución absoluta porque la sociedad moderna desde que existe es una sociedad que vive en conflictos" pero abogó para que "esos conflictos se gestionen y no tengan más fuerza". "El Estado tiene que equilibrar las relaciones de fuerza; decir que el problema es de otros no es ocuparse del problema. Estamos en una situación aguda de violencia pero eso no sé si tiene una significación de largo plazo, más allá de lamentar las víctimas", aseveró.

"Esta es una de las situaciones que muestran que la seguridad es un problema complejo, no es simple, no es unidimensional, y no se puede abordar solo desde la herramienta policial. Que se diga que estas situaciones que vive la ciudad es meramente por ajustes entre bandas o que rozan lo policial pero que no son problemas de seguridad que afectan a otras personas también es falso", consideró.

El exfuncionario consideró que este tipo de declaraciones son "una forma de confesar una visión precaria del problema de la seguridad" y dijo que si las personas que son responsables de gestionar la seguridad de una ciudad "no tienen una visión clara de la problemática en abstracto, mucho menos la van a tener en concreto". "Es importante que poco a poco esto se revierta y que profesionales de la seguridad se hagan cargo de la temática así como profesionales de economía se hacen cargo de temas económicos", concluyó.