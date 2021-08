Piden excarcelar a los acusados de abusar a una adolescente para que no computen pena de manera anticipada

A la espera de la realización del juicio por jurados en la causa que investiga el abuso sexual de una adolescente en el camping El Durazno, ocurrido el 1 de enero de 2019, los padres de la víctima solicitaron que los tres imputados sean excarcelados para que, en caso de una condena, no computen pena de manera anticipada.

El abogado Maximiliano Orsini que actúa como particular damnificado en representación de los padres de la menor le solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal 3 la excarcelación de Tomás Jaime, Lucas Pitman y Juan Cruz Villalba. La solicitud está basada en “el tiempo transcurrido desde acaecido el hecho sometido a juzgamiento y considerando que los imputados se encuentran computando anticipadamente la pena que hipotéticamente se les pudiera imponer en el marco del debate oral que a la fecha sumamente retrasado y que por la situación de aislamiento COVID continuará en ese estadio procesal”.

“Los imputados se encuentran en un estado de semiplena libertad conforme surge del incidente de morigeración adunado a la presente que permiten inferir que la ausencia de riesgo de fuga por parte de los mismos, de hecho la concesión de la morigeración de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario se fundó principalmente en la inexistencia de circunstancias objetivas que permitieran afirmar o vislumbrar la existencia de riesgos procesales”, sostuvo en la presentación a la que tuvo acceso 0223.

Orsini solicitó que sin perjuicio de la libertad solicitada se someta a los imputados al cumplimiento de reglas especiales de vigilancia y de cuidado asistencial. En ese sentido propuso la constitución de domicilio del que no podrán ausentarse más de veinticuatro horas, que se sometan al control del Patronato de Liberados, la prohibición de salir del país –con comunicación a la Dirección General de Migraciones-, que se presenten de manera quincenal al Tribunal y la prohibición de acercamiento a no menos de cien metros del particular damnificado y de contacto por cualquier medio, incluso vía redes sociales.

Tal como se informó oportunamente, la fiscal Florencia Salas que llevó adelante la investigación desde un primer momento estará acompañada por el fiscal Guillermo Nicora durante el juicio por jurados cuyo comienzo está previsto para el 13 de septiembre próximo. El Ministerio Público mantiene la acusación de abuso sexual con acceso carnal para los tres imputados, mientras que los abogados defensores Martín Bernat, Noelia Agüero y Marcelo Jiménez insisten con la postura de avanzar con la absolución de los jóvenes patrocinados.

Un antecedente exitoso de un pedido similar

El singular pedido de excarcelación de los imputados por parte de los padres de la víctima registra un antecedente similar en el Departamento Judicial Mar del Plata y también fue presentado por el abogado Orsini ante el Tribunal Oral en lo Criminal 4.

En esa oportunidad y en representación de los padres de Matías González –un joven de 20 años que murió atropellado por un auto que se dio a la fuga en octubre de 2019- solicitó que el conductor dejara de cumplir arresto domiciliario.

Al igual que en este caso, el planteo de excarcelación tuvo como objetivo que el imputado no computara ese tiempo a cuenta de una futura condena