Muerte del cuidacoches: "No puede ser que ninguna cámara haya tomado la camioneta"

Familiares y colegas de Jonatan Corbalán, el cuidacoches que murió tras ser atropellado en la avenida Constitución el pasado domingo, se manifestaron este miércoles frente al Municipio para pedir "justicia", y cuestionando el accionar de las autoridades.

Un numeroso grupo de cuidacoches, llevando pancartas y carteles pidieron a que "no haya más impunidad" hacia el responsable de la muerte del hombre de 30 años, que dejó solos a una mujer y a dos nenes pequeños y que aún está desaparecido al igual que el vehículo que protagonizó el siniestro a la 1 de la madrugada del domingo en Constitución al 5500.

Federico, cuñado de la víctima, lamentó que hasta el momento "no se sabe nada" de la causa y que aún no encontraron la camioneta negra que embistió al cuidacoches y lo dejó tendido en el asfalto. "Estamos pidiendo que a esta persona la dejen de cubrir. No puede ser que pasando tantos días, ninguna cámara haya tomado a la camioneta en ningún punto de la ciudad", expresó en declaraciones a 0223.

Federico, cuñado de Jonatan, pidió justicia frente al Municipio. (Foto:0223)

El hombre cuestionó además el accionar de la Fiscalía "que en ningún momento llamó a ver cómo estaba la familia y los chicos" y que desde la Intendencia "nadie se haya acercado".

"Pedimos a todos los vecinos que se involucren, ayudando a aportar información. Nos amanecemos a las 5 de la mañana para saber si alguien puede ayudar algún dato. Esta semana no se duerme ni se vive. Le pedimos a Montenegro y al fiscal a que no tenga mano tibia con esto", arengó.

Los familiares sostienen que aún tampoco se pudo precisar si la camioneta de color negra, es marca Toyota Hilux o Ford Ranger. "Las cámaras tomaron algunas camionetas a alta velocidad pero no se distingue nada. No hay nada claro y aún no obtuvimos resultados", lamentó.