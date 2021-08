Afirman que, en promedio, las ambulancias llegan en 10 minutos a atender emergencias en Mar del Plata

El equipo del Same se hace cargo desde hace poco más de un año de cubrir todas las emergencias médicas que ocurren en domicilios o en la vía pública de Mar del Plata. El cambio en la modalidad de cobertura, que se produjo en plena pandemia del coronavirus, significó un paso inédito para la ciudad: por primera vez, el servicio dejó compartirse con privados y quedó exclusivamente en manos del plantel de profesionales de la salud que se concibió en diciembre del 2017.

“Creo que el balance que podemos hacer nos da un resultado positivo hasta el momento. Estuvimos un poco exigidos por la pandemia pero el servicio creció mucho en este tiempo. No solo se dio respuesta a la emergencia en vía pública, sino a la demanda Covid y atendimos a gente que no tenía cobertura social y que también tenía”, dice Juan Di Matteo, el hombre que está al frente del Sistema de Atención Médica de Emergencia (Same).

El cambio de rumbo que decidió la gestión de Guillermo Montenegro comenzó a regir desde el 1º de agosto del 2020, el mes en el que comenzaron a vivirse los momentos más críticos de la primera ola del Covid-19 a nivel local. “La verdad que esto fue un gran desafío. Justo surgió la posibilidad en ese momento de la pandemia pero era un objetivo que se había planteado al inicio de la gestión y eso hizo que se replanificaran muchas cuestiones operativas”, explica el médico intensivista.

Di Matteo resalta “la gran voluntad y capacidad de trabajo” de las 150 personas que integran el plantel del Same para atender cada emergencia en un momento tan particular como el de la pandemia. “Muchos tuvieron que alejarse de la familia y se adaptaron a los cambios, a algo nuevo, y a lo que nos iba presentando el Covid-19 mes a mes. Todos nos tuvimos que capacitar en lo personal, para poder usar bien los equipos de protección y tratar de evitar los contagios, así como para la atención misma y el traslado de los pacientes”, destaca.

El funcionario, al mismo tiempo, agradece el apoyo que brindó la Secretaria de Salud, Viviana Bernabei, y el intendente Montenegro para reforzar al Same con recurso humano, materiales y diversa clase de equipamiento. Hoy, por ejemplo, se incrementó en un 133 por ciento la flota de ambulancias en comparación con los seis móviles que había al inicio de la gestión, en diciembre de 2019.

Distribución estratégica, optimización de tiempos de llegada y capacitación

En la actualidad, se encuentran once unidades en la calle: nueve están destinadas a cubrir emergencia en vía pública y son de alta complejidad, por lo que a bordo hay un chofer, médico y enfermero; hay otro vehículo de baja complejidad, con enfermero, que es para hacer traslado de pacientes sintomáticos leves de Covid-19 mientras que la ambulancia restante es para hacer hisopados y otras tareas que demanda la dependencia sanitaria.

A ello se suman las tres unidades de alta complejidad que llegaron en julio, a través de un convenio que se acordó entre el Municipio y el Ministerio del Interior de la Nación en el marco del “Programa Federal Municipios de Pie”. Las ambulancias están apostadas en las bases de Chapadmalal, el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cema) y el centro. “Están funcionando pero las tenemos como ‘backup’ para cubrir cuestiones extras como eventos grandes aunque por el momento no hay o para suplantar alguna otra unidad operativa que tiene que ir a reparación”, explica Di Matteo.

En una entrevista con 0223, el titular del Same dice que, en promedio, el tiempo de arribo a cada emergencia ronda aproximadamente los 10 minutos. “El tiempo depende de cómo se categoriza la emergencia. Cuando se llama al 107, el radiooperador hace una serie de preguntas que le permiten caracterizar la emergencia en cuestión y eso va a determinar el móvil y el tiempo en el que se va a despachar”, aclara, y ejemplifica: “Si se trata de una persona que sufre un golpe en la pierna por caerse en la bicicleta, es una patología que no corre riesgo de vida, donde el paciente probablemente está lúcido y con buena respiración, y en ese caso tenemos una urgencia pero no una emergencia. Por supuesto que requiere de atención y el tiempo de arribo puede ir de 10 a 15 minutos”.

“Obviamente que si hay llamados simultáneos, se van a dar prioridades siguiendo esta lógica que se aplica en la ciudad de la misma manera que se aplica en cualquier parte del mundo. Pero los tiempos de arribo, en promedio, están alrededor de los 10 minutos y para sostener ese tiempo hemos distribuido móviles en diferentes bases de manera estratégica. La zona norte era la más descubierta y próximamente va a haber un móvil en Constitución al 7000 que por el momento hace base en Luro y la Costa. Todo esto va con el objetivo de mejorar los tiempos de arribo”, dice el médico, quien agrega que el resto de las bases se localizan en el Cema, el centro, Batán, Sierra de los Padres, Playa Serena, Chapadmalal y Ameghino.

La zona de trabajo urbano del Same incluye la calle Alvarado, Av. Champagnat, calle Carballo, calle Cohelo de Meyrelles, calle 82 y la Av. F.U Camet Acceso Norte, Av. Patricio Peralta Ramos (incluye paseo Dávila y Paseo J. de Galindez) hasta calle Alvarado.

Al completar su balance del trabajo realizado, Di Matteo reconoce que siempre "hay cosas para mejorar, crecer y reordenar" y menciona, al respecto, que el equipo del Same ya se encuentra realizado por esta fecha una nueva capacitación en emergentología. "El año pasado quedó un poco relegada la capacitación pero ya hay planificado un sistema de capacitación que se hace todos los lunes", indica.

"La emergencia, como cualquier parte de la Medicina, exige una capacitación continua. Siempre salen protoclos nuevos de actuación de las diferentes patologías y el personal siempre tiene que estar entrenado y capacitado para tratar de brindar el mejor servicio y atención posible a quien lo necesita", ratifica el responsable del Same.