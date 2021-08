Alfombra de crustáceos en Playa Grande: descartaron la presencia de algas tóxicas en el mar

En el laboratorio de Química Marina y Marea Roja del Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollo Pesquero (Inidep) finalmente descartó la presencia de algas tóxicas en el mar en las muestras que se tomaron el sábado en Playa Grande por la sorpresiva aparición de "peisos petrunkevetchi", por lo que confirmaron la hipótesis de que los crustáceos llegaron sin vida a la orilla a raíz de un fuerte oleaje.

"En el laboratorio de Química Marina y Marea Roja del Inidep, se realizan estudios sobre estos fenómenos y en esta oportunidad se tomaron muestras para hacer análisis de toxicidad. El Dr. Ricardo Silva observó las muestras de fitoplancton (algas microscópicas) y no detectó la presencia de dinoflagelados tóxicos, por lo cual no parece haber sido el motivo de la mortandad de estos crustáceos", se indicón, en un comunicado oficial que emitió este martes el organismo.

En este sentido, el instituto recordó "los eventos nocivos y/o tóxicos producidos por microalgas marinas han sido responsables de la mortandad de organismos marinos como ballenas, aves y peces". "Se ha asociado el arribazón de peces y mariscos a la presencia de microalgas toxicas, pero la mayoría de las veces las causas de estos eventos no son conocidas. Por este motivo, se desaconseja el consumo de cualquier tipo de organismos marino que se acerque a la costa moribundo", remarcaron.

Por su parte, desde el Gabinete de Oceanografía Física informaron que, "si bien desde el día 15 de agosto la temperatura en la superficie registra un aumento, desde los 9,92 C registrados el día 15 hasta los 10,5 C del día lunes 23, éste probablemente acompañe al incremento de la temperatura del aire y con valores que fluctúan dentro de los límites que definen el intervalo de datos considerados normales para el mes y alrededor del valor medio de agosto (10,6 C)".

Al descartarse la hipótesis de la presencia de algas tóxicas en el agua y de cambios abruptos en la temperatura del mar, desde el Programa Pesquería de Langostino reforzaron la teoría que había adelantado 0223 de que "los ejemplares posiblemente se encontraran muy cerca de costa alimentándose y/o escapando de algún cardumen de peces cuando se suscitaron los vientos que provocaron un fuerte oleaje y el consecuente arribazón". "Se trató de un fenómeno natural esporádico", ratificaron, y recordaron: "Estos organismos del zooplancton tienen capacidad natatoria pero no la necesaria como para escapar al fuerte oleaje".