Vecinos redujeron al ladrón que se quiso meter en la casa de una mujer

Un sujeto de 30 años que intentó asaltar a una mujer cuando ingresaba a su casa en el barrio Las Avenidas fue aprehendido por personal policial luego de que los vecinos advirtieran la maniobra, lo persiguieran y redujeran a pocos metros del lugar.

Fue tras un llamado al 911 que personal del Comando de Patrullas llegó a la zona de Irala al 5300 donde varios vecinos tenían reducido a un hombre acusado de intentar asaltar a una mujer de 46 años. Los oficiales confirmaron que el hecho denunciado ocurrió minutos antes en una casa en inmediaciones de Roque Sáenz Peña y Elcano y lo llevaron a la comisaría tercera.

Una vez realizadas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de una causa por robo en grado de tentativa y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.