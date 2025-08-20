SUPLEMENTOS
Vecinos redujeron al ladrón que se quiso meter en la casa de una mujer

Sucedió el miércoles por la tarde en el barrio Las Avenidas. Tiene 30 años y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Tiene 30 años.

20 de Agosto de 2025 19:23

Por Redacción 0223

Un sujeto de 30 años que intentó asaltar a una mujer cuando ingresaba a su casa en el barrio Las Avenidas fue aprehendido por personal policial luego de que los vecinos advirtieran la maniobra, lo persiguieran y redujeran a pocos metros del lugar.

Fue tras un llamado al 911 que personal del Comando de Patrullas llegó a la zona de Irala al 5300 donde varios vecinos tenían reducido a un hombre acusado de intentar asaltar a una mujer de 46 años. Los oficiales confirmaron que el hecho denunciado ocurrió minutos antes en una casa en inmediaciones de Roque Sáenz Peña y Elcano y lo llevaron a la comisaría tercera.

Una vez realizadas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de una causa por robo en grado de tentativa y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

