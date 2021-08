Video: así balearon al diputado correntino Miguel Arias

Un video del acto de cierre de campaña del Frente de Todos en Tapebicuá, Corrientes, captó el momento exacto en que el diputado Miguel Arias recibía un disparo en el abdomen mientras brindaba su discurso la candidata a viceintendenta de Tapebicuá, Gloria Soledad Pared.

En la filmación no se escucha el disparo y recién se advierte lo sucedido cuando Arias se toma la zona del estómago y el dirigente que estaba a su lado advierte la herida.

"Estaba hablando en el escenario, dando mi discurso, y cuando giro me encuentro con esta situación y gritos de gente pidiendo una ambulancia. Nunca escuché el disparo. Me asusté y me puse nerviosa, porque no sabía si iban a seguir disparando", contó Gloria Pared a la agencia NA

"El disparo no era para el diputado Arias, sino para el escenario, para cualquiera de los que estábamos ahí", dijo la dirigente del Frente de Todos.

De acuerdo a un parte médico, Arias se encuentra estable clínicamente y ya fue trasladado a la capital provincial en un avión sanitario, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente en Paso de los Libres. El informe indica que el disparo no afectó órganos vitales.