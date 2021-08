Montenegro, sobre la presencialidad plena: "Tendría que haber sido antes"

El intendente Guillermo Montenegro y su coordinador de gabinete, Alejandro Rabinovich, celebraron el anuncio sobre la vuelta de la presencialidad plena a partir la próxima semana en todo el país pero lamentaron que no se haya modificado la modalidad pedagógica con anterioridad.

"En algún momento dijimos que no entendíamos como no podían haber vuelto las clases y funcionaban las agencias de carreras de caballos. Había disvalores en las aperturas. La verdad que siempre acompañamos pero esto tendría que haber sido antes", apuntó la mano derecha del jefe comunal.

Las declaraciones que hizo el funcionario en forma simultánea con Montenegro se dieron en el marco de un extenso Facebook Live al que convocó el intendente para responder las preguntas de los vecinos.

"Esta pelea no la dimos ahora, la dimos hace mucho tiempo: siempre entendimos que era salud, economía y presencialidad, sin abandonar y siendo respetuoso en todo", ratificó, por su parte, el jefe político de la ciudad.

Para Montenegro, es "clave" la modificación de presencialidad plena que aprobó el Consejo Federal de Educación y que entrará en vigencia el 1 de septiembre. "Está claro que con esto de la burbuja, si tenés tres hijos, te la pasas yendo y viniendo en el auto, los chicos van y vienen, es una complejidad para la familia pero también para la comunidad educativa", razonó.

Rabinovich, por su parte, reiteró que junto al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y su vicejefe y actual precandidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires Diego Santilli, "siempre se apostó por la educación como algo central porque los chicos tenían que estar adentro de la escuela".

"Este equipo se tiene que agrandar"

En el intercambio con los vecinos no faltó el condimento electoral y más aún con la presencia de Rabinovich, quien es precandidato a senador provincial por la fuerza Juntos. Montenegro pidió a los vecinos apoyar a quienes "van a defender a Mar del Plata" por lo que reforzó su respaldo para con Fernando Muro - secretario de Desarrollo Productivo y primer precandidato a concejal - así como con Rabinovich y Santilli.

"Es un momento muy importante, hay que seguir empujando todos juntos y es importante del acompañamiento de todos los marplatenses", dijo el intendente, quien agregó: "En este momento se habla de campaña, campaña y campaña, y de pensar que para alguien va a ser mejor que uno vaya de senador y otro de concejal y la verdad que yo no pienso en eso: pienso en lo mejor para Mar del Plata".

En este sentido, Montenegro dijo que "la gente que sabe cómo defender a los marplatenses es la que tiene ir a representarnos porque es la mejor forma de que el equipo se agrande". "Obviamente que tenemos que trabajar sobre los problemas que tenemos, y que esos problemas vienen de muchos años. Y yo no me voy a hacer el distraído. La verdad, ya lo dije una vez, y hasta me retaron por la forma, pero yo no le saco el culo a la jeringa", apuntó.

"Hay que trabajar y la mejor forma de trabajar es teniendo un grupo de personas que empujen todos juntos. Y en esto es clave la presencia del Ruso, el Colo y de Fer Muro en los lugares que se están planteando en esta elección y que van más allá de la política partidaria", concluyó.