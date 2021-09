Empresarios se plantan y exigen a Montenegro cumplir con el "objetivo real" del Fondo de Promoción Turística

Las principales cámaras y asociaciones turísticas de Mar del Plata se pronunciaron de manera conjunta este viernes para pedirle al intendente Guillermo Montenegro que el Fondo de Promoción Turística se utilice exclusivamente para el fin que fue creado: es decir, la difusión de Mar del Plata, a partir del año próximo.

A través de un comunicado que difundieron en las últimas horas, las entidades pidieron ser "escuchadas" por las autoridades municipales para que la millonaria partida de dinero pueda satisfacer las necesidades para las cuales fue concebida.

"No pretendemos enfrentamientos con el gobierno de turno, ni con colores políticos, ni con el sector de guardavidas que hoy se siente equivocadamente agraviado, sino sinceramente reclamamos lo nuestro. Y será el mejor gobernante aquel que respete nuestro más que justo reclamo, sea del color político que sea", aclararon en el texto que se hizo llegar a 0223.

Los empresarios recordaron que el uso del fondo se desvirtuó a partir del gobierno de Carlos Arroyo pero lamentaron que nunca se haya rectificado ese rumbo. "El Municipio nos retuvo la recaudación y la dispuso a su exclusivo criterio, situación que genera un aumento encubierto de la tasa de seguridad e higiene", aseveraron.

"La apropiación a que hacemos referencia ha sucedido a partir del gobierno del intendente Carlos Arroyo. Nosotros reiteradamente hemos elevado nuestro reclamo. Lo pasado ya sucedió y no pretendemos resarcimientos retroactivos, pero si firmemente reclamamos a futuro se cumpla el objetivo del fondo tal cual fue creado". apuntaron.

El malestar que se transmitió a través del documento llega luego del traspié que sufrió el proyecto del bloque del Frente de Todos que intenta restituir el fondo para la promoción turística de la ciudad. En la última sesión del jueves, el expediente no pudo ser aprobado por la oposición, por lo que fue devuelto a comisión.

El comunicado lleva la firma de los responsables de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata; Asociación de Empresas de Viajes y Turismo de Mar del Plata; Bolsa de Comercio de Mar del Plata; Cámara de Administradores de la Propiedad Horizontal; Cámara Empresaria de la Recreación de Mar del Plata; Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y afines; Cámara Textil Mar del Plata; Colegio de Martilleros y Corredores Públicos; Mar del Plata Convention & Visitors Bureau; y la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata.

Texto completo

" El directorio del EMTUR es un ente compuesto por los representantes de las entidades representativas de la actividad comercial, industrial y turística de la Mar del Plata. Sus miembros actúan ad-honorem, y su función es colaborar con la gestión de sus funcionarios en aquellas actividades destinadas a la promoción de la ciudad.

Durante años el Ente no contaba con fondos suficientes para realizar una promoción adecuada de Mar del Plata. Cada discusión de presupuesto las partidas se veían resignadas ante reclamos de sectores de salud, educación o cultura. Nunca se tuvo en cuenta que la promoción y sus resultados derramaban recursos que permitirían posteriormente satisfacer justos reclamos de esos sectores.

Una pretemporada nos sorprendió con una agresiva campaña de promoción de otros destinos, combinada con actitudes de desprestigio de nuestra ciudad, sostenida por un abultado presupuesto en medios. Algo imposible de responder adecuadamente por el Ente, atento la carencia de recursos para dichos fines.

La ciudad en materia turística no solo compite en soledad con importantes centros turísticos limítrofes, sino con estructuras provinciales de difusión, tales como Salta, Mendoza, Córdoba, y otras.

Fue entonces que decidimos afrontar el problema y propusimos la creación del Fondo de Promoción Turística, destinado a la promoción fuera de la ciudad, con manejo de las autoridades del Ente, pero con la supervisión y control de la afectación por parte del directorio.

Fue difícil pero posible lograr la aprobación de los asociados a nuestras instituciones de imponernos una tasa voluntaria, más allá del fin que tenía. Industriales, comerciantes y sectores directamente o no, afectados al turismo, sin importar su envergadura, pero conscientes de su representación, dieron el sí, y el fondo se creó.

Por supuesto, que cuando se expusieron los motivos se informó con que finalidad se creaba. Justamente no era para sostener la policía municipal ni para seguridad en playas. Obvio es que nunca se obtendría la aprobación de las empresas para esas actividades, muy distantes de lo que es Promoción Turística fuera de la ciudad.

Y se evaluó la forma de recaudarlo. El Ente debería crear un departamento, que hasta entonces no contaba, de gestión, control y fiscalización del tributo.

Entonces se consideró más conveniente, derivar la recaudación en el Ejecutivo Municipal, con cargo de rendición por ser un recurso afectado. Una vez recibidas las partidas recaudadas, el Ente planificaba y disponía en concordancia con el directorio su utilización.

En definitiva, derivar al municipio la gestión de cobro implicaba un ahorro de estructura y una mayor transparencia de los montos recaudados. La conclusión es que el agente de cobro, nos retuvo la recaudación y la dispuso a su exclusivo criterio, situación que genera un aumento encubierto de la tasa de seguridad e higiene.

La apropiación a que hacemos referencia ha sucedido a partir del gobierno del intendente Carlos Arroyo. Nosotros reiteradamente hemos elevado nuestro reclamo. Lo pasado ya sucedió y no pretendemos resarcimientos retroactivos, pero si firmemente reclamamos a futuro se cumpla el objetivo del fondo tal cual fue creado.

No pretendemos enfrentamientos con el gobierno de turno, ni con colores políticos, ni con el sector de guardavidas que hoy se siente equivocadamente agraviado, sino sinceramente reclamamos lo nuestro. Y será el mejor gobernante aquel que respete nuestro más que justo reclamo, sea del color político que sea.

Somos un sector sumamente representativo y exigimos ser escuchados".