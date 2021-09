El debate por el Fondo de Promoción Turística vuelve a comisión

Finalmente, el expediente sobre el destino del Fondo de Promoción Turística volverá a comisión para retomar el debate, luego de que el oficialismo consiguiera el apoyo del bloque de Acción Marplatense y consiguiera así los votos necesarios para evitar que el proyecto sea aprobado tal cual estaba.

De este modo, tras un intenso debate sobre el destino del dinero recaudado a través del fondo el tema sigue sin zanjarse y continuará en debate en las comisiones. Desde el Frente de Todos solicitaron que se vote una moción de preferencia para que el proyecto vuelva a ser tratado en la próxima sesión plenaria, pero el oficialismo rechazó el pedido. "Reiteramos que nuestra intención es que se debata junto con las ordenanzas fiscal e impositiva", dijo el presidente de Vamos Juntos, Agustín Neme, que había iniciado la sesión con el planteo de regreso a comisión del Fondo de Promoción Turística.

El edil oficialista sostuvo que el planteo del Ejecutivo no es un rechazo al espíritu de la norma, sino seguir discutiéndola para lograr la implementación que menos perjuicios genere para las finanzas del municipio.

Neme dijo que el oficialismo está dispuesto a discutir el proyecto de cara al debate genera que se dará por las ordenanzas fiscal e impositiva en los próximos meses, pero solicitó más tiempo para definir una propuesta más acorde a las posibilidades.

Por su parte, Marcos Gutiérrez, autor de la propuesta, recordó que en el momento que surgió el proyecto de ordenanza él estaba al frente de la comisión de Turismo y surgió a partir de las reuniones con los operadores del sector turístico que reclamaban que el fondo de promoción turística se utilice en su totalidad para promocionar a Mar del Plata.

En aquel entonces, recordó, la presidenta del Emtur, Gabriela Magnoler (durante la gestión de Carlos Arroyo), acompañó la propuesta. Sin embargo, en medio del debate el proyecto se estancó y volvió a cobrar impulso en los últimos meses.

Las aclaraciones de Gutiérrez se hicieron a modo de respuesta a las referencias de los guardavidas, que señalaron que el debate es extemporáneo. “Decían que podíamos llegar a desfinanciar el municipio. Pero el secretario de Hacienda aclaró que si es para 2022 no se desfinanciaba. No entiendo por qué ahora no quieren acompañarlo”, dijo Gutiérrez.

Por su parte, el concejal de Crear, Alejandro Carrancio, señaló que la promoción de la ciudad es fundamental para captar turistas de “escapadas” que son aquellos que se enmarcan en las nuevas modalidades del turismo. “Hay que promocionar eventos puntuales desde el Emtur para generar ganas de que la gente venga a Mar del Plata. Para eso, que esté la herramienta del Fondo de Promoción Turística es fundamental”, planteó Carrancio.

En esa línea, el concejal también marcó su desacuerdo con el concejal Neme acerca de que el servicio de seguridad en playas es una manera de promocionar la ciudad. “No. La promoción es para atraer a los turistas. El operativo de seguridad en playas es importantísimo y hay que pagarles, pero no con el Fondo de Promoción Turística”, remarcó.

A su vez, Carrancio señaló que es necesario que los concejales definan explícitamente si están de acuerdo que el Fondo de Promoción Turística se destine en un 100% a la promoción de la ciudad.

Por su parte, Cristina Coria (UCR) marcó que el secretario de Hacienda municipal había aclarado durante su presentación en las comisiones que no era posible destinar el 100% de lo recaudado durante 2022 y propuso avanzar con una idea "posible de realizar" y no con un "ideal imposible". "Hasta ahora nunca nos mostraron un número que justifique que destinar el fondo al fin que fue creado implique que no se le pueda pagar a los guardavidas. Es algo que repiten, pero jamás mostraron una proyección que a nosotros nos permita corroborar que es así", replicó la oficialista Virginia Sívori.

En tanto, el concejal de Acción Marplatense Horacio Taccone definió el pleito. Si bien apoyó el proyecto del Frente de Todos y remarcó la importancia de que el fondo se utilice para el fin creado dijo que iba a acompañar el regreso a comisión pedido por el oficialismo. De ese modo, con los votos de AM, el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Martínez Bordaisco desempató y el expediente volverá a comisiones.