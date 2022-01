Montenegro criticó a Kulfas: "No puede medirse con el mismo rigor cosas que no son idénticas"

El intendente Guillermo Montenegro fue duramente critico con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, quien días atrás mostró una férrea defensa al proyecto de exploración petrolera que autorizó por decreto el presidente Alberto Fernández para llevar adelante a más de 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata.

En la presentación judicial que hizo este miércoles, el jefe comunal se hizo eco de las declaraciones que 0223 replicó del funcionario nacional y lamentó que minimizara los riesgos que tendría la prospección sísmica para el mar argentino.

"No puede medirse con el mismo rigor cosas que no son idénticas, y a los dichos del ministro me remito: mientras en Río de Janeiro no existe ningún riesgo, en las costas de Mar del Plata sí, aunque se califique de leve y manejable", sostuvo Montenegro, en el escrito al que accedió este medio.

Kulfas la semana pasada había dicho que "los accidentes que se han registrado en la última década por la explotación petrolera, no tienen que ver con la explotación offshore, porque estos son mínimos; son completamente administrables y manejables".

Y en el mismo sentido, ponderó la experiencia de Río de Janeiro, una de las ciudades turísticas más importantes para Brasil, con la industria petrolera: "Ellos tienen plataformas offshore a 200 kilómetros, no hay ningún riesgo, la gente sigue yendo desde hace años a la playa y el turismo convive con esa actividad".

En el recurso de amparo que presentó a la Justicia Federal, Montenegro se mostró profundamente alarmado por el avance de las tareas que próximamente podría realizar Equinor, junto a Shell e YPF. "Hay una amenaza inminente e inesperada de lo que se realice sea irreversible para nuestro medio ambiente", apuntó el jefe político de Mar del Plata.

Kulfas, junto a Juan Manzur, Darío Martínez y Juan Cabandié fue unas de las tantas voces oficiales del Gobierno nacional que salió a los medios a defender el proyecto, tras las críticas de ambientalistas y otros sectores sociales. En la Provincia hizo lo propio el gobernador Axel Kicillof así como su ministro de Desarrollo Productivo, Augusto Costa.