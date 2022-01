Los familiares de Claudia Repetto se reunieron con el fiscal

Tal como anticipó 0223, los familiares de Claudia Repetto, encabezados por sus hijos, realizaron este martes una protesta en la puerta de tribunales en reclamo de tener acceso al expediente para que la nueva abogada de la familia pueda tomar conocimiento de los detalles de cara al juicio que se realizará en octubre de este año.

Cristian González, hijo de Claudia Repetto, la mujer secuestrada y asesinada por su expareja Ricardo Rodríguez, señaló que en septiembre comenzaron a pedir una copia del expediente, luego de la renuncia de la abogada Noelia Agüero y la designación de la nueva abogada Andrea Moliné.

“Hicimos todas las presentaciones correspondientes y no tuvimos respuesta. Nadie nos daba una respuesta formal”, explicó González, en diálogo con 0223. Desde la fiscalía habían explicado a este medio que el pedido se había dirigido erróneamente a la defensoría y no a la fiscalía y por eso no había sido respondido.

Este martes fueron recibidos por el fiscal Leandro Arévalo, que quedó a cargo de la causa tras la jubilación de Fernando Castro, el fiscal original. Según dijo el hijo de Repetto, les prometió entregarles una copia digitalizada la semana próxima, por lo que los familiares desistieron del acampe que habían iniciado en la mañana de este martes.

“Venimos con una carga pesada desde hace casi dos años. Hicimos todo. Queremos que termine de la mejor manera”, planteó. El juicio por el crimen de Claudia Repetto se realizará entre el 17 y el 24 octubre en el Tribunal en lo Criminal 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata.

El 28 de marzo de 2020, casi un mes después de que sus hijos reportaran su desaparición de la casa que habitaba en el barrio Termas Huincó, el cuerpo de Claudia Repetto fue hallado a unos sesenta centímetros de profundidad en la zona de Los Acantilados, en el sur de la ciudad. El pozo estaba a escasos veinte metros del lugar en el que días antes habían encontrado la pala que Rodríguez abandonó tras llevar a su expareja a bordo de una motocicleta más de diez kilómetros sin ser registrado por ninguna cámara de seguridad.

Ricardo Rodríguez estuvo prófugo durante 26 días y fue atrapado por los propios hijos de la víctima a pocas cuadras de donde vivía Repetto. Tras confesar el crimen y señalar el lugar en el que había enterrado el cuerpo, quedó alojado desde fines de marzo en la Unidad Penal Nº44 de Batán, imputado por el delito de homicidio de una mujer agravado al ser cometido por un hombre mediando violencia de género.