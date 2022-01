Guillermo Montenegro: “Tengo una oposición que no ayuda a los marplatenses”

Guillermo Montenegro asegura que es la primera vez desde que asumió como intendente de Mar del Plata que puede disfrutar el trabajo de la temporada. En 2019/2020 recién había asumido y tuvo poco margen para planificar. Al año siguiente la pandemia condicionó todo. Esta temporada 2022, aún con la pandemia vigente, siente que la planificación que realizó con su equipo para que Mar del Plata recupere el brillo dio sus frutos.

Destaca como uno de los principales logros el regreso de los jóvenes. “Fue un esfuerzo muy grande de los Gobiernos. El logro no me lo llevo yo solo. Hubo meses de trabajo para coordinar el operativo de control”, dice en una entrevista con 0223.

El intendente habla de un mejor entendimiento con el gobernador Axel Kicillof y su equipo y afirma que “hubo una mejor interpretación de lo que necesitaba Mar del Plata por parte del Gobierno provincial”. Y marca una clara diferencia con la oposición en la ciudad: “Tengo una oposición que no está ayudando a los marplatenses, que está tratando de ser opositor al oficialismo”.

-¿Considera que es una temporada histórica?

-Esta es la primera temporada que yo pude trabajar de principio a fin a pesar de la pandemia. Nosotros somos muy ordenados en la planificación de lo que realiza el Gobierno y me parece muy importante tomar decisiones. Y es la primera vez que podemos tomar decisiones. En la primera temporada, había asumido 20 días antes, en la segunda hubo una cuarentena-pandemia muy rara y esta temporada, no sé si es histórica, pero sí es muy buena para las condiciones en las que estábamos. Sobre todo, lo que uno ve es mucha alegría en la gente. Yo ando mucho por la calle y uno ve que el marplatense siente orgullo de que nos estén eligiendo de nuevo los turistas. Eso es muy importante a la hora de mantener un caudal permanente de gente para que el año que viene el que nos visitó vuelva y el que no nos visitó se sienta con envidia por no haber venido.

-Dentro de sectores a los que no les está yendo tan bien como esperaban está los teatros. ¿Habló con los productores?

-Sí, hablo permanentemente. Los elencos tuvieron problemas con contagios, problemas a la gente, por más que yo fui a varias y todos los protocolos se cumplían muy bien, creo que también retrasa un poco el consumo o el ir a algunos lugares y hasta el buen clima a veces atenta. Pero creo que hay que ir trabajándolo con el sector porque la temporada teatral genera más de 2400 puestos de trabajo en la ciudad.

-Mar del Plata recuperó mucha más juventud y también su protagonismo mediático como capital turística en comparación a Córdoba y otros destinos. ¿Siente que esto es un punto de inflexión o tiene que ver con el contexto de la pandemia y el dólar?

-No es binaria la respuesta, no es salud o trabajo o esto o lo otro. Creo que es una combinación: esto hace que Mar del Plata sea un destino elegido, es la responsabilidad nuestra que la gente que venga tenga experiencias que sean buenas y creo que la vuelta de los jóvenes es un punto importante y hay que mantenerlo. Los padres quieren sentir que es un lugar seguro, que está cuidado y ordenado, y la verdad que fue un esfuerzo muy grande de los Gobiernos. El logro no me lo llevo yo solo. Hubo meses de trabajo para coordinar el operativo de control con los Ministerios de Seguridad de Provincia y de Nación, con Salud, con el Same y con Defensa Civil. Los jóvenes te eligen pero vos tenés que darle el contenido. Si creemos que esto ya está, quizás el año que viene no vuelven. Permanente hay que seguir esta posibilidad de que nos sigan eligiendo y por eso tenemos responsabilidad. A nosotros lo que nos importa es el laburo que genera todo este movimiento.

-La temporada de verano también tiene un costado político. Suelen venir visitas de muchos dirigentes, ¿cómo se lleva con eso más allá de lo que marca la agenda pública de su gestión?

-Es bastante habitual que gran parte de la política argentina venga a Mar del Plata por el nivel de exposición que hay acá pero yo tengo en claro que mi primera responsabilidad pasa por la gente y por los problemas que tiene la ciudad. Obviamente que trato de ser sumamente educado para acompañar pero mi prioridad es Mar del Plata.

-¿Puede escaparle a los debates y peleas entre halcones y palomas y las internas de su espacio?

-A la gente no le interesa eso. La agenda la impone la gente y no la política. Y a la gente lo que le importan es que le resuelvan sus problemas. La política es una herramienta sí, por supuesto, pero la cantidad de tiempo que uno le tiene que dedicar es de acuerdo a la importancia que tenga la gestión. No me considero ni una cosa ni la otra porque mi responsabilidad pasa por otro lado. Mi objetivo es gestionar. Yo me posiciono donde estén las mejores soluciones para la gente. Los que tenemos responsabilidad de gestionar, además, no solo tenemos una responsabilidad con los vecinos sino con la oposición y el diálogo. Hay que generar diálogo para mejorar la calidad de vida de los vecinos. No se trata de ser más blando o más duro…

Montenegro, junto a su esposa Eugenia y su mano derecha Alejandro Rabinovich.

-¿Y en el Pro no se lo reclaman?

-No, para nada. Yo no le puedo sacar el culo a la jeringa. Tengo que llevar adelante la responsabilidad que tengo y si hay que discutir cosas, como lo del petróleo, lo voy a discutir. Yo siempre tengo en claro la defensa por mi ciudad, tanto a escala provincial como nacional. Cuando hablo, por ejemplo, del subsidio del transporte, está claro que hay ciudades como Mar del Plata, Rosario y Córdoba que son discriminadas. En el Conurbano están pagando un boleto a 18 pesos mientras acá cuesta 60. ¿Por qué no dividen los subsidios como corresponde? Y no me importa si allá hay distritos de Cambiemos beneficiados porque mi ciudad está afectada. El tema del boleto lo voy a seguir planteando sin importar el Gobierno porque no tiene explicación. No tengo duda que las ciudades grandes del interior de la Argentina están siendo discriminadas.

-Por su estrecha relación con la exgobernadora y el conocimiento que tiene de la Justicia, ¿cómo está viviendo la denuncia de la “mesa judicial” durante la gestión de Vidal?

-Yo creo que nadie puede dudar del compromiso que tiene María Eugenia en la lucha contra la corrupción y las mafias. Ahora, si hay hechos concretos que puedan generar dudas sobre lo que pasó en la reunión, lo tiene que investigar la Justicia y hay que darles todos los elementos a los jueces para que puedan determinar qué es lo que ocurrió y todos tengamos tranquilidad de saber qué pasó.

“Hubo una mejor interpretación de lo que necesitaba la ciudad”

Montenegro asegura que esta temporada la provincia interpretó mejor las necesidades de Mar del Plata.

-¿Tiene mejor con sintonía con la Provincia?

-Yo solamente voy a marcar y plantear diferencias cuando siento que esas cuestiones pueden afectar a la ciudad.

-¿Pero cree que esta temporada tuvo menos diferencias de ese tipo que en las anteriores?

-Yo creo que hubo una mejor interpretación de lo que necesitaba la ciudad por parte del Gobierno provincial.

-¿Cómo está su relación con Kicillof?

-Yo siempre busco tener una buena relación porque es mi función como intendente. Con algunos ministros en particular tengo una relación más personal por la cantidad de años que los conozco, como en el caso de Sergio Berni o Cristina Álvarez Rodríguez, pero no antepongo nunca eso ante mi responsabilidad de defender los intereses de la ciudad. En eso soy muy estricto: no busco una buena relación personal sino una buena relación funcional. Yo quiero que los intereses de mi ciudad sean tenidos en cuenta. Es importante la visión sobre Mar del Plata y no solo de la ciudad sino sobre la región porque cuando a nosotros nos va bien, le va bien al resto de las localidades turísticas.

-¿Qué oposición siente que tiene en Mar del Plata?

-Yo creo que tengo una oposición que no está ayudando a los marplatenses, que está tratando de ser opositora al oficialismo.

-¿En qué lo ve?

-En todo, hasta en las cosas que son muy políticas. Es la primera vez en la historia que se votó al presidente del Concejo Deliberante sin apoyo de todo el cuerpo. Fue raro. No encuentro que haya una oposición que me plantee esto no porque esto es mejor. No vi un planteo así. Yo estoy para escuchar y analizar si veo un planteo de esas características. Y eso no le genera un problema a Montenegro sino a los vecinos de la ciudad. Creo que la oposición tiene que ser crítica pero también constructiva para marcar un camino. Y eso no está ocurriendo.

-¿Y cómo imagina estos dos próximos años en el Concejo Deliberante con todos los proyectos significativas para la ciudad?

-Vos lo dijiste: hay proyectos significativos para Mar del Plata, no para Montenegro. Lo que yo quiero es que haya mucha responsabilidad de todos. Que se sepa que estamos planteando una discusión para Mar del Plata. Se trata de tener sentido común, y creo que muchas veces está faltando eso. Espero que haya una discusión seria porque el riesgo es que los vecinos de la ciudad no vivan mejor. Y ahí es donde yo me enojo.

Montenegro dice que aún no se plantea la búsqueda de la reelección.

-Hizo un planteo a Rodríguez Larreta para que postergue el inicio de clases pero no encontró una respuesta favorable, ¿cómo lo tomó?

-Entiendo la decisión de Rodríguez Larreta porque si yo hubiese sido jefe de Gobierno en Caba probablemente hubiese tomado la misma medida teniendo en cuenta los parámetros de educación que él entiende que se vieron afectados. La verdad que estos dos años fueron bravísimos en ese sentido. Pero yo tengo la responsabilidad de defender los intereses y el empleo de mi ciudad y por eso hago el planteo y lo sigo planteando. Creo que es importante rever el inicio para el 21 de febrero. Pero sé que la discusión no pasa por educación o trabajo porque tampoco es algo binario.

-¿Qué expectativa de país tiene para estos dos años?

-Siempre trato de ser optimista. Creo que este año fue el mejor que el año pasado e incluso hasta un poco mejor que el 2019 y el 2020. Así que tenemos que seguir empujando para que se genere más empleo y haya un Estado moderno. Creo que cada uno desde su lugar puede mejorar y eso va a mejorar al país. Yo quiero que le vaya bien a Argentina, no me importa el signo político. A la Argentina le tiene que ir bien porque acá vivimos todos. Cualquier decisión que se tome con generar más bienestar para Mar del Plata, me van a ver acompañándola.

-¿Habló con el presidente últimamente?

-Sí, para fin de año.

-¿Fue un saludo cordial o por gestión?

-Lo saludé pero también hablamos por laburo. Varias veces habíamos hablado por cuestiones personales e incluso estábamos viendo de encontrarnos y no pudimos por la agenda

-¿Le gustaría ser intendente por otro período?

-Todavía ni me lo planteo. Juro que me parece una falta de respeto para la gente si yo estuviera pensando en una candidatura. No me gusta. Mis problemas son los que hay que hoy. Obviamente que soy parte de una coalición que trabaja en contra del kirchnerismo y por eso tenemos que buscar un buen trabajo en conjunto para llevar adelante un planteo real de cuáles son las mejores soluciones, pensando no en los dirigentes políticas sino en qué es lo mejor para la gente. Por eso no pienso en un proyecto personal.